Marko geeft enorme Red Bull-blunder toe: "Verkeerde achtervleugel meegenomen"

Het team van Red Bull Racing kende geen sterke eerste dag in Las Vegas. In de eerste twee vrije trainingen kampte het team met de nodige problemen. Helmut Marko geeft toe dat Red Bull een fout heeft gemaakt, hij stelt dat ze een te grote achtervleugel hebben meegenomen.

In de eerste vrije training hadden Max Verstappen en Sergio Perez het zwaar. Verstappen wist nog wel de vijfde tijd te noteren, terwijl Perez genoegen moest nemen met de tiende tijd. In de tweede vrije training waren de problemen veel groter. Verstappen klaagde over problemen met de grip, en hij had last van de rode vlag. Hierdoor kwam hij niet veel verder dan de zeventiende tijd, terwijl Perez slechts negentiende werd.

Tijd te kort

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dat het team met de nodige problemen kampt. De Oostenrijkse adviseur legt het uit aan zijn landgenoten van ORF: "We hebben geen tijd neergezet op de zachte banden, omdat we gewoon tijd te kort kwamen. We zaten er soms relatief dichtbij, maar dan hadden we weer te veel downforce met de achterbanden. We boekten niet echt vooruitgang. Toch waren er tekenen, vooral tijdens de longruns, waar het best goed ging. Maar er is nog veel werk te doen als je vooraan mee wil doen."

Achtervleugel

Red Bull lijkt moeite te hebben met het vinden van de juiste afstelling. Marko geeft dit toe en hij legt ook uit dat Red Bull een opvallende fout heeft gemaakt: "We hebben een te grote vleugel qua vleugelafstelling. Helaas hebben we geen kleinere in het programma. En nu gaat het erom, om de juiste balans te vinden. Zodra we één of twee rondjes pushen, denk ik dat we het op de longruns qua snelheid kunnen volhouden, maar dan gaan de banden eraan. We moeten dus meer balans vinden in de auto zonder topsnelheid te verliezen." Marko wil echter niet te negatief zijn: "Gelukkig hebben we nog een volledige training voor de kwalificatie. Maar de bevindingen van de eerste training zijn in ieder geval niet efficiënt geïmplementeerd, maar de richting is goed."