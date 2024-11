Verstappen allesbehalve tevreden: "Alsof we rijden op ijs"

Max Verstappen kende een tegenvallende eerste dag in Las Vegas. De Nederlander kan dit weekend zijn wereldtitel prolongeren, maar dan moet er wel iets gebeuren. Na afloop van de vrije trainingen stelde Verstappen dat het was alsof hij op ijs reed.

De baan in Las Vegas was extreem stoffig. Het asfalt leek daarnaast wel te glimmen, en veel coureurs hadden het enorm zwaar. Liam Lawson liet tijdens de eerste vrije training weten dat het leek alsof hij in de regen reed. Verstappen ging ook meerdere keren wijd, en hij klaagde op de boordradio over problemen met het vinden van grip. In de eerste training noteerde hij de vijfde tijd, terwijl door een foutje en een rode vlag in VT2 niet verder kwam dan de zeventiende tijd.

Banden

Verstappen was na afloop van de tweede vrije training niet per se chagrijnig. Tijdens VT2 straalde hij wel frustratie uit in de cockpit, maar na de sessie was hij een stuk kalmer. Hij wees in zijn terugblik op de donderdagavond naar de omstandigheden in Las Vegas: "Het was glad. We hadden heel veel moeite om de banden te laten werken, en dat was vooral het geval over één ronde."

Rijden op ijs

Verstappen zag wel een aantal positieve punten. De drievoudig wereldkampioen stelt namelijk dat er nog genoeg kansen liggen voor de rest van het weekend: "Op de lange run waren we iets competitiever, maar daar moeten we ook nog wat finetunen. De snelheid over één rondje zit er nog erg ver naast vanwege de unieke condities hier, maar dat is voor iedereen hetzelfde. We moeten leren begrijpen wat we fout doen op dit moment. Voor mij is het alsof we op ijs rijden."