Bottas nog niet klaar met F1: "Voel dat ik de sport nog veel kan bieden"

Valtteri Bottas zal de Formule 1 aan het einde van 2024 noodgedwongen moeten verlaten, nadat het team van Sauber besloot om hem aan de kant te schuiven voor Gabriel Bortoleto. De Fin kan leven met de beslissing, maar stelt dat hij de koningsklasse nog veel te bieden heeft.

Sauber-coureur Valtteri Bottas zal de Formule 1 aan het einde van 2024 noodgedwongen moeten verlaten. Het team uit Hinwil, dat vanaf 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi, heeft er namelijk voor gekozen om Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto aan te trekken voor de komende jaren, waardoor er geen plaats meer is bij de renstal voor de tienvoudig Grand Prix-winnaar. De Fin heeft tegenover de internationale media aangegeven dat hij dit besluit wel een beetje zag aankomen. "Hoe dichter we bij 2025 kwamen, hoe duidelijker het werd dat er ook andere kandidaten waren. Natuurlijk hoor je ook geruchten. Ik dacht dat de kans [op aanblijven, red.] 50-50 was, maar op maandag [na de GP van Brazilië, red.] kreeg ik het telefoontje. Het werd besloten tijdens de laatste bestuursvergadering van Audi. Nu weet ik het in ieder geval."

"Ik voel dat ik de sport nog veel kan bieden"

Bottas houdt gemixte gevoelens over aan het verlies van zijn Sauber-zitje. Aan de ene kant kan hij leven met zijn vertrek, maar aan de andere kant stelt hij dat hij de sport nog veel te bieden heeft. "Het leven gaat door en er liggen veel spannende dingen in het verschiet. Ik heb er vrede mee. Dit is een lastige sport. Ik had denk ik ook een beetje pech met mijn situatie, want het ging om het laatste zitje op de grid. En als je dat plekje dan niet krijgt, dan lig je er in ieder geval voor nu uit. De manier waarop mijn actieve F1-loopbaan voor nu eindigt, is niet de beste manier, omdat je het niet zelf hebt gekozen. Ik voel nog altijd dat ik de sport veel kan bieden en ik hou er nog steeds van", stelt de man uit Finland.

Toekomst

Het is nog niet duidelijk wat Bottas volgend jaar gaat doen. Hij gaf zelf eerder al aan dat zijn plan B de IndyCar Series zou zijn, maar werd later ook al in verband gebracht met het team van Mercedes om daar aan de slag te gaan als test- en reservecoureur. Als Bottas gevraagd wordt naar zijn toekomst geeft de man uit Nastola aan dat hij daar nog geen antwoord op heeft. "Ik probeer uit te zoeken wat mijn volgende move is, dus op dit moment kan ik niet veel meer zeggen. Ik bekijk het per dag. Er zijn wat interessante opties, maar we zullen zien."