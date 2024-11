Norris grapt over F1 launch event: "Kunnen Max en ik dezelfde ziekte oplopen?"

De Formule 1 maakte vorige week bekend dat het het Formule 1-seizoen 2025 zal aftrappen met een groot launch event, waarbij de teams hun livery zullen onthullen in The O2 Arena in Londen. Net als Max Verstappen is ook Lando Norris geen fan van dit grote evenement.

Het Formule 1-seizoen 2025 zal op een bijzondere wijze afgetrapt worden. Vanwege de 75e verjaardag van de sport is er een speciaal launch event aangekondigd, waarbij alle teams, teambazen en coureurs aanwezig zullen zijn in The O2 Arena in London. Tijdens een uitgebreide show zullen de tien teams daar hun livery voor het aankomende seizoen gaan laten zien aan het publiek.

Kampioenschapsleider Max Verstappen gaf vorige week tijdens een live stream van Team Redline al aan geen fan te zijn van het evenement, en hoopt dat hij die week ziek is. Net als de Nederlander heeft ook zijn titelrivaal Lando Norris niet veel met de grote show in The O2 Arena. "Als het me opgedragen wordt dat ik daar moet zijn, dan zal ik er wel zijn. Of misschien vraag ik Max wel waar hij naartoe gaat op vakantie zodat ik me bij hem kan voegen en we allebei dezelfde ziekte kunnen oplopen!", vertelt de man uit Bristol tegenover Motorsport.com met een glimlach op zijn gezicht.

"Ik doe liever mijn eigen ding"

Daarna gaat de McLaren-rijder serieus in op de vraag wat hij van het evenement vindt: "Nee, het lijkt me een cool evenement voor de fans en het is mooi voor F1. Volgens mij waren de kaarten ook extreem snel uitverkocht. Verder kan ik er weinig over zeggen, want ik heb geen idee hoe het er verder uit komt te zien", vertelt de 24-jarige. "Uiteraard gebruik ik die tijd liever om thuis te ontspannen of me voor te bereiden op het seizoen. Ik ben zelf geen liefhebber van dit soort dingen en hoef niet zo nodig in de publieke belangstelling te staan. Ik doe liever mijn eigen ding, maar dit hoort bij ons werk en uiteindelijk hebben we weinig om over te klagen."