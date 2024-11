Herbert wijst naar rol Verstappen bij Sky-exit Hill

In aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas kwam Damon Hill met groot nieuws naar buiten. Hij maakte bekend dat hij gaat stoppen als analist van Sky Sports. Johnny Herbert denkt dat het vertrek van Hill te maken heeft met de kritiek die hij leverde op Max Verstappen.

Hill was tijdens de vorige triple header zeer kritisch op Max Verstappen. Dit leverde de Brit veel kritiek op, maar het leek los te staan van zijn vertrek bij de Britse zender Sky Sports. Oud-coureur Johnny Herbert was een paar jaar eerder ook al vertrokken bij Sky Sports. Ook Herbert zorgde voor ophef, want hij bleef kritisch op Verstappen. Hij deelde zijn mening bij gokplatformen, terwijl hij in de afgelopen weken ook fungeerde als FIA-steward.

Herbert vindt het jammer dat Hill gaat stoppen als analist bij Sky Sports. De FIA-steward haalt de kritiek op Verstappen aan in gesprek met FlashScoreUSA: "Hij was erg ongelukkig met de krankzinnige beledigingen die hij kreeg over zijn Max-opmerkingen. Damon Hill heeft een zoon met het Syndroom van Down. Veel van de haat die ik kreeg voor mijn kritiek op de rijstijl van Max kwam via social media-accounts met een link aan goede doelen. Dat was belachelijk. Mensen gingen via het Instagram-account van het Halow Project naar mij toe. Misschien heeft die negativiteit hem doen besluiten op te stoppen. Mijn critici gebruikten ook het BRDC-account om me te pakken over de tijdstraffen, de kwalificatie in Brazilië en de slechte startplek. We werden ervan beschuldigd dat we bevooroordeeld waren tegen Max."