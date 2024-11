Verstappen neemt Vegas-kritiek terug: "Ik snap het"

Het Formule 1-circus rijdt dit weekend in de straten van Las Vegas. De race in het hart van het gokparadijs was vorig jaar een enorme show. Max Verstappen hekelde die show, en dat herhaalde hij tijdens elk persmoment. Een jaar later heeft hij zijn mening een beetje bijgesteld.

Verstappen liet in 2023 duidelijk weten wat hij van het weekend in de gokstad vond. Hij haalde fel uit naar de organisatie en hij riep onder meer dat het 99 procent show was en slechts 1 procent sport. Hij kreeg veel bijval van de fans, maar de organisatie van de race in Las Vegas en de hoge heren van de Formule 1 waren er niet blij mee. Dit jaar is alles anders en kan Vegas het decor worden van Verstappens vierde titelfeest.

Business

Verstappen heeft zijn mening in de tussentijd ook een beetje aangepast. Op de mediadag werd hij vanzelfsprekend weer naar het evenement gevraagd door de internationale pers: "Ik snap het! Ik wil niet negatief zijn, maar ik snap het. Ik begrijp waarom we hier zijn, zeker qua business. Op het gebied van racen heb ik gewoon liever bochten op hoge snelheid. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur, het is geen slecht land. Je moet dealen met de verschillende circuits en je probeert overal te winnen."

Openingsceremonie

Verstappen verafschuwde vorig jaar ook de bombastische openingsceremonie. Ook het circuit kon op weinig complimenten van de Nederlander rekenen. Gevraagd naar die openingsceremonie, reageert Verstappen nu duidelijk: "Als je me vraagt of ik zou willen doen, zeg ik altijd nee. Maar dat is geen reden om iets minder positief te zijn. Ik vind het tof om hier te zijn, het is een geweldige stad. Is het mijn favoriete circuit? Nee, maar iedereen heeft zo zijn favoriete circuits. Vorig jaar was de race heel erg leuk, met veel inhaalacties op de rechte stukken. Je kan er inhalen en de beelden op de Strip zijn fantastisch. Ik hoop dat er niet te negatief wordt geschreven over wat ik van Vegas vind. Had ik een paar snelle bochten gewild? Ja, maar het is prima. We dealen ermee."