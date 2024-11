Norris hijst witte vlag: "Blijkbaar waren we er nog niet klaar voor"

Lando Norris heeft een aantal zware weken achter de rug. Hij ontving veel kritiek voor een uitspraak die hij deed in Brazilië, en hij lijkt de titelrace te hebben verloren. In Las Vegas lijkt Norris de witte vlag al te hebben gehesen en stelt hij dat McLaren misschien nog niet klaar was voor de strijd met Max Verstappen.

Norris hoopte dit jaar een echte uitdaging te kunnen vormen voor Verstappen. Na de zomerstop zette hij grote stappen, maar wist hij het gat met Verstappen amper te verkleinen. In Brazilië begon hij sterk aan het weekend, maar werd hij in de regen afgebluft door de magie van Verstappen. Hij zorgde voor ophef door na de race te roepen dat Verstappens rit niets met talent te maken had, maar meer met geluk.

Uit context

Vanzelfsprekend ging het in Las Vegas veel over die uitspraken. Norris werd er op de mediadag mee geconfronteerd en hij legt zijn eerdere uitspraken uit bij de internationale media: "Tegenwoordig worden veel dingen uit de context gehaald. Zo bedoelde ik het niet. Aan de andere kant realiseer ik dat je niet iedereen aan je kant kunt hebben. Dat heb ik dit jaar wel geleerd. Ik heb er misschien meer vijanden, maar ook meer fans bijgekregen dit seizoen."

Lastig

In Las Vegas kan Norris definitief de titelstrijd van Verstappen verliezen. De Brit stelt dat hij minder te verliezen heeft, maar hij lijkt ook de witte vlag te hijsen: "Na de race in Brazilië was het even lastig. Het was de eerste keer dat ik stilstond bij het verschil en hoezeer hij de kloof had vergroot. Het was een zware week. Daarvoor hadden we een goede serie. Maar het is lastig om echt in te lopen op Max, want hij heeft eigenlijk geen slechte races. Wat mijn aanpak betreft, verandert er niets, maar ik denk dat ik er nu wel wat meer van kan genieten. Als je vecht met iemand als Max moet je perfect of nagenoeg perfect zijn om een kans te hebben. Er zijn een aantal races waarin we het als team niet goed genoeg hebben gedaan. Ikzelf dus ook niet. Blijkbaar waren we er nog niet klaar voor om het tegen Max op te nemen. Maar dit jaar heb ik zeker stappen gezet en die lessen neem ik mee naar volgend jaar."