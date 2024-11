VCARB steunt Red Bull-ambities Tsunoda

Yuki Tsunoda maakt er geen geheim van dat hij droomt van een zitje bij Red Bull Racing. De kans is echter klein dat de Japanner in beeld komt bij de Oostenrijkse renstal. VCARB-CEO Peter Bayer begrijpt de ambitie van zijn coureur en hij vindt dat ook niet vreemd.

Tsunoda rijdt al sinds 2021 voor het zusterteam van Red Bull. Het Japanse talent had het soms zwaar, maar dit jaar maakt hij een goede indruk. Hij maakt minder fouten dan voorheen, en hij ziet ook dat het zitje van Sergio Perez onder druk staat. Tsunoda gaf meerdere keren aan dat hij aast op dit zitje. De kans is echter klein dat de Red Bull-top voor hem kiest, aangezien er meer wordt gekeken naar zijn teamgenoot Liam Lawson en Franco Colapinto.

Bij VCARB begrijpen ze de ambities van Tsunoda. VCARB-CEO Peter Bayer heeft daar helemaal geen problemen mee. In een interview met Auto, Motor und Sport krijgt Bayer de vraag of hij het gevoel heeft of Tsunoda volgend jaar bij Red Bull kan rijden: "Eigenlijk heeft iedere coureur bij ons het doel om ooit voor Red Bull te rijden. We moeten weer dat ontwikkelingsteam zijn. Dat was ook het oorspronkelijke idee bij Daniel Ricciardo, dat we hem moesten testen en dat hij dan naar het andere team zou gaan. Natuurlijk azen onze twee coureurs nu ook op die stoel. Yuki ken ik inmiddels heel goed, en ik heb niet het gevoel dat hij de druk voelt. Hij is juist extra gemotiveerd. Hij wil altijd voor honderd procent presteren. Ik geniet ervan om de twee coureurs te zien strijden. Het zijn coureurs, ze vechten met elkaar op de baan."