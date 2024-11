De Vries maakt F1-comeback met McLaren-test

Nyck de Vries heeft weer meters gemaakt in een Formule 1-wagen. Sinds zijn ontslag bij AlphaTauri in 2023 reed hij geen meter meer in een bolide uit de koningsklasse, maar daar is nu verandering ingekomen. De Vries heeft een test afgewerkt in een McLaren.

De Vries leek uit beeld te zijn voor de Formule 1. Na zijn ontslag bij AlphaTauri ging hij aan de slag in het WEC en de Formule E. In het WEC kreeg hij een zitje bij het Hypercar-team van Toyota, en daar liet hij weer iets van zijn klasse zien. Met het Japanse merk werd hij kampioen. Daarnaast maakte hij nog meer meters in de single seaters door deel te nemen aan het Japanse Super Formula-kampioenschap.

Nu heeft hij ook weer meters in een Formule 1-bolide gemaakt. Op het circuit van Paul Ricard werd een MCL36 gespot met een coureur met een blauwe helm achter het stuur. Al snel ging het gerucht rond dat De Vries achter het stuur zat, en McLaren bevestigde tegenover Motorsport.com dat het ging om een privétest van de Friese coureur. Ze gaven geen verdere details over de test. Aangezien De Vries reed met gemarkeerde banden, ging het niet om een bandentest. McLaren en De Vries hadden zelf geen beelden gedeeld van de test. Op sociale media staan wel foto's van de test.