McLaren-CEO Zak Brown verklaart test De Vries

Afgelopen week mocht Nyck de Vries weer meters maken in een Formule 1-bolide. De voormalig coureur van Alpha Tauri mocht een test afwerken in een McLaren-auto uit 2022. Het team uit Woking bevestigde dat het om een privétest ging, maar wilde verder niks kwijt. McLaren-CEO Zak Brown heeft in Las Vegas meer duidelijkheid gegeven.

Nyck de Vries werd na de Grand Prix van Groot-Brittannië van 2023 ontslagen bij het zusterteam van Red Bull, Alpha Tauri. Hij werd vervangen door Daniel Ricciardo en reed daarna geen meter meer in een Formule 1-bolide. De Fries ging aan de slag in het World Endurance Championship (WEC) en de Formule E, en leek uit beeld te zijn voor de koningsklasse.

Maar van de week doken er opeens beelden op dat hij op het circuit van Paul Ricard een MCL36 - McLaren-bolide uit 2022 - aan het testen was. De 29-jarige was namelijk een zogenoemde TPC (Testing of Previous Car)-test aan het uitvoeren voor het Britse team. McLaren bevestigde tegenover Motorsport.com dat het inderdaad om een privétest van de Nederlander ging, maar meer werd er niet over gezegd. Het was daarom een beetje gissen naar het hoe en waarom De Vries een test in een oude McLaren-bolide aan het uitvoeren was.

TPC-programma

McLaren-CEO Zak Brown had eerder vandaag echter een interview met Viaplay en voor de camera van die zender werd hij ook gevraagd naar test van De Vries. "Het [de test, red.] ging erg goed. We hebben een lange relatie met hem", doelt de Amerikaan op de negen jaar dat de Nederlander deel uitmaakte van het McLaren Driver Development Programme. "Hij is één van de coureurs die door ons TPC-programma gaat en die we evalueren."

Functie bij McLaren

Betekent dit dan dat de 29-jarige uit Friesland in de running is om test- of simulatorcoureur te worden bij het team uit Woking? "Ja al die posities eigenlijk. Simulatorcoureur, testcoureurs, een rijder die de bandentest uitvoert. Ik mag het helaas niet doen, dus we moeten op zoek naar rijders. Nyck is natuurlijk een geweldig talent, dus we wilden opnieuw kennismaken met hem, en dan zien we wel wat er gaat gebeuren", verklaart Brown, die aangeeft wanneer de beslissing omtrent een eventuele functie voor De Vries bij het team uit Woking bekend zal worden gemaakt. "Waarschijnlijk aan het einde van het jaar."