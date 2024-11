Eerlijke Sainz geeft toe dat Ferrari-titelstrijd in 2025 hem pijn zal doen

Carlos Sainz is bezig aan zijn laatste weken bij Ferrari. Zijn jaren in dienst van het Italiaanse team waren redelijk succesvol, maar ze wisten geen titels te winnen. Sainz geeft eerlijk toe dat het hem pijn zal doen als Ferrari in 2025 wel kan vechten om het wereldkampioenschap.

Sainz rijdt sinds 2021 voor Ferrari. Een echt titelgevecht was in de afgelopen jaren niet mogelijk. Max Verstappen domineerde de sport en Ferrari stond niet altijd klaar om de kruimels op te rapen. Dit jaar kan Ferrari de constructeurstitel winnen, maar dat is natuurlijk iets anders dan een wereldtitel bij de coureurs. Ferrari heeft voor 2025 Lewis Hamilton aangetrokken, en dat betekent dat Sainz moet vertrekken. Hij heeft een contract getekend bij Williams.

Sainz baalt van zijn aanstaande vertrek bij Ferrari. De Spanjaard heeft alles gegeven voor het project, zo legt hij uit in gesprek met Sky Sports: "Ik ben een coureur die graag betrokken is bij het ontwikkelingsproces. Ik verblijf in Maranello om het team te helpen verbeteren. Toen ik in 2021 bij Ferrari arriveerde bij Ferrari was het mijn doel om een kampioenschap te winnen. Misschien doen we dat dit jaar bij de constructeurs. Het zou meer pijn doen als ze volgend jaar kunnen vechten voor de titel bij de coureurs. Ik zou het gevoel hebben dat ik een beetje invloed heb gehad in de opbouw van dit team tot een team dat vecht om het kampioenschap, terwijl ik er volgend jaar niet ben. Je moet de bladzijde omslaan, ik kan niet wachten om naar Williams te gaan. Het is de manier waarop dingen gaan."