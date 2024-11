'Zhou blijft actief in Formule 1 als reservecoureur Ferrari'

Guanyu Zhou zal na dit seizoen gaan vertrekken bij het team van Sauber, maar lijkt wel actief te gaan blijven in de Formule 1. Doordat Ferrari Oliver Bearman naar Haas ziet vertrekken in 2025 lijkt het erop dat Zhou de nieuwe reservecoureur van het Italiaanse team zal gaan worden.

De Chinees Guanyu Zhou rijdt sinds 2022 voor Alfa Romeo/Sauber, maar heeft nauwelijks indruk kunnen maken in drie jaar tijd. Het was dan ook geen verrassing dat Sauber vorige week bekendmaakte dat de 25-jarige man uit Shanghai volgend jaar niet meer in een bolide van het team uit Hinwil zal zitten. Zij hebben met het oog op de toekomst - waarbij ze rekening hebben gehouden met de overgang van Sauber naar Audi en de komst van de nieuwe reglementen die in 2026 in de Formule 1 van kracht zullen worden - gekozen om de huidige leider in het Formule 2-kampioenschap, Gabriel Bortoleto, in een van hun bolides te zetten. De 20-jarige Braziliaan zal de teamgenoot gaan worden van Nico Hülkenberg.

"Formule 1 heeft de prioriteit"

Dit betekent dat Guanyu Zhou op zoek zal moeten naar een zitje bij een ander Formule 1-team, maar dat is een onmogelijke opgave geworden voor de Chinees. Alleen Visa Cash App RB (VCARB) heeft nog een zitje beschikbaar voor 2025, maar daar lijkt Zhou niet voor in aanmerking te komen. Dat weet de Chinees ook, waardoor hij zinnen - in tegenstelling tot eerder dit jaar - nu gezet heeft op een rol als reservecoureur. Op deze manier hoopt hij een kans te maken op een zitje in 2026, wanneer de nieuwe reglementen van kracht zullen worden in de koningsklasse van de autosport.

"Op dit moment denk ik dat Formule 1 de prioriteit heeft, en als dat niet gebeurt, moeten we onze ogen openhouden", vertelde Zhou tegenover de internationale media. "Ik ben in een positie dat als ik een jaar moet wachten, ik dat wil doen. Maar als ik langer dan één of twee jaar moet wachten, zal ik waarschijnlijk uit dit kampioenschap [de Formule 1, red.] stappen."

Reservecoureur bij Ferrari

Volgens het Italiaanse medium Corriere della Sera lijkt Zhou ook daadwerkelijk in de Formule 1 actief te blijven als reservecoureur. De Chinees zou namelijk op pole position staan om reservecoureur bij het team van Ferrari te worden. het Italiaanse team zal aan het einde van het seizoen afscheid nemen van Oliver Bearman die naar het team van Haas vertrekt, waardoor er een plekje vrijkomt.

Dat Ferrari bij Zhou uitkomt, is niet heel gek. In de eerste plaats heeft de Sauber-coureur banden met de Scuderia, aangezien hij tussen 2014 en 2018 lid was van de Ferrari Driver Academy. Bovendien heeft Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur twee jaar samengewerkt met Zhou bij Sauber, waardoor de twee elkaar al behoorlijk goed kennen.