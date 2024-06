Zhou over F1-toekomst: ''Ik wil geen reservecoureur worden''

Het contract bij Sauber van Guanyu Zhou loopt ten einde na dit seizoen. Een zitje voor de Chinees is voor volgend jaar geen zekerheid, ook niet bij zijn huidige team. Zhou wil Grand Prix-coureur blijven en een rol als test -en ontwikkelingscoureur ziet hij absoluut niet zitten. ''Ik wil geen reservecoureur worden'', zei de rijder uit Shanghai stellig tegenover Motorsport.com. Op dit moment zijn nog niet alle stoeltjes gevuld voor 2025, maar het blijft de vraag of we Zhou terug zien op de grid.

De Sauber-rijder beweert dat een terug keer na een jaar tussenpauze flinke nadelen heeft. "Je racet dat jaar dan niet op hoog niveau en elk jaar veranderen de auto's. Je hebt dan heel veel tijd nodig om je aan te passen. Mijn enige optie is dus om te proberen een zitje voor volgend seizoen te bemachtigen. Een reserverol is voor mij nu zeker geen optie", legt Zhou uit. "Als het moet, dan moet we het overwegen. Maar op dit moment denk ik daar niet aan."