Argentijnse GP nog ver weg: "Er moet nog veel werk worden verzet"

Franco Colapinto heeft sinds zijn F1-debuut in Monza veel indruk gemaakt, en dat is de mensen in Argentinië ook niet ontgaan. De man uit Pilar heeft een hele F1-hype teweeg gebracht in zijn thuisland, wat er zelfs voor heeft gezorgd dat de Argentijnse overheid interesse heeft in een F1-race. Na een gesprek tussen de overheid en F1-CEO Stefano Domenicali is echter wel gebleken dat er nog 'veel werk zal moeten worden verzet'.

Williams-junior Franco Colapinto werd toch een tikkeltje onverwachts aangewezen als de vervanger van de weggestuurde Logan Sargeant. De 21-jarige had immers in de F2 nauwelijks indruk gemaakt, maar al snel bleek de keuze van Williams-teambaas James Vowles een erg goede. De Argentijnse maakte namelijk direct indruk bij het team uit Grove: hij zette teamgenoot Alexander Albon onder druk en wist in Bakoe en Austin ook al WK-punten te pakken.

Het zorgde ervoor dat de man uit Pilar op de radar verscheen bij verschillende teams, zoals het grote Red Bull Racing. Maar ook buiten de baan krijgt de jonge coureur erg veel aandacht van sponsoren en fans. Hij is erg populair in zijn thuisland en miljoenen Argentijnen volgen de avonturen van de jonge coureur. Dat werd tijdens de races in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië maar al te duidelijk, toen Colapinto vanaf de tribunes massaal werd aangemoedigd door grote groepen Argentijnse fans.

Ontmoeting in Sãu Paulo

Deze enorme hype is in Argentinië ook overgeslagen op de overheid. Het Zuid-Amerikaanse land toonde eind september al interesse in het organiseren van een F1 Grand Prix. Op X schreef de Argentijnse minister van Toerisme, Milieu en Sport, Daniel Scioli, dat Argentinië de Formule 1 weer binnen wil halen. Hij reisde daarom met een delegatie, waar ook Cesar Carman (voorzitter Argentijnse automobielfederatie) deel van uitmaakte, af naar São Paulo om daar te praten met F1-CEO Stefano Domenicali.

Over deze ontmoeting sprak Scioli met Motorsport.com, en hij zei er het volgende over: "We beginnen te werken aan de mogelijkheid om de Formule 1 terug te brengen naar Argentinië. Stefano [Domenicali, red.] kent Argentinië heel goed, hij heeft de beste herinneringen aan ons land", vertelt de minister. "De bijeenkomst verliep zeer hartelijk, zeker gezien het feit dat het hier gaat om de organisatie van een evenement dat op logistiek gebied op alle vlakken het meest geavanceerde ter wereld is. Er moet nog veel werk worden verzet om het doel te bereiken. We moeten aan het circuit werken, zodat we aan alle vereisten voldoen voor het organiseren van een evenement dat zo geavanceerd is als dit."

Met het circuit doelt Scioli op het Autódromo Oscar y Juan Gálvez, waar in 1988 de laatste Argentijnse Grand Prix werd verreden. Het circuit dat gelegen is aan de rand van Buenos Aires voldoet momenteel niet aan de juiste eisen van de FIA, waardoor er nog veel werk verzet zal moeten worden om een F1 Grand Prix te kunnen organiseren in de Argentijnse hoofdstad.

Afhankelijk van private financiering

Dat is echter niet het enige probleem, want hoewel Motorsport.com vernomen heeft dat de Formule 1 de groeiende interesse vanuit Argentinië om een Grand Prix te organiseren heeft verwelkomd, heeft het Zuid-Amerikaanse land wel te maken met stevige concurrentie. De Formule 1 is momenteel in gesprek met meerdere Aziatische landen, zoals Thailand en Zuid-Korea, en geniet ook interesse vanuit Afrika. Er zijn echter maar 24 plekken beschikbaar op de kalender, en met het mogelijke roulatiesysteem, lijkt het erop dat dit ook de komende jaren de max zal zijn.

De landen en steden die een F1 Grand Prix willen organiseren, zullen daarom met een goed bod moeten komen, en het is de vraag of ze dat in Argentinië voor elkaar kunnen krijgen. Scioli en de organisatie van de Argentijnse GP zullen namelijk volledig afhankelijk zijn van private financiering, zo heeft Motorsport.com vernomen. Het is dus nog de vraag of ze voldoende zakelijke interesse kunnen opwekken om het Autódromo Oscar y Juan Gálvez te kunnen renoveren.