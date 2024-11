Domenicali komt snel met nieuws over roulatiesysteem Europese races

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. De Formule 1-kalender kan er in de nabije toekomst heel erg anders uit gaan zien. Er wordt bijvoorbeeld veel gesproken over een roulatiesysteem met Europese Grands Prix, Formule 1-CEO Stefano Domenicali belooft hierover binnenkort met meer duidelijkheid te komen.

De racekalender van de Formule 1 kan er in de komende jaren heel erg anders uit gaan zien. Madrid staat vanaf 2026 op de kalender, en veel contracten van Europese races lopen af. Onder meer in Zandvoort zijn ze niet zeker van hun plekje op de kalender. Daarnaast is er veel interesse vanuit bijvoorbeeld Rwanda, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Osaka en Argentinië. Aangezien er geen ruimte is voor al die races, wordt er al geruime tijd nagedacht over een roulatiesysteem in Europa.

Nieuws

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft hier nooit een geheim van gemaakt. Tijdens een gesprek met investeerders van Liberty Media stelt hij er snel nieuws zal komen: "We kunnen heel, heel snel nieuws delen over de mogelijkheid om op middellange termijn een paar Europese Grands Prix te laten rouleren. Andere opties komen daarna op tafel. Dit is natuurlijk iets wat we binnenkort gaan verduidelijken. Het klopt dat we veel aanbod hebben, ook van mogelijk nieuwe organisatoren die mee willen doen. Het is nu aan ons om de juiste balans te zoeken tussen economische keuzes en tot hoeverre we de kans kunnen laten groeien. Het moet zo zijn dat we de potentie moeten zien dat we nog verder kunnen groeien. Dat is iets waar we nu mee bezig zijn. Het is een luxeprobleem waar we mee te maken hebben. Een paar jaar geleden hadden we hier niet mee te maken."

24 races

Teams en coureurs vrezen dat dit er ook toe kan leiden dat er steeds meer races in een jaar worden verleden. Domenicali haalt die angst uit de lucht: "We moeten de balans zien te behouden. Ik denk 24 het juiste aantal is. Ik geloof dat alle voorstellen die bij nu binnenkrijgen ons de kans geven om nog betere keuzes voor onze toekomst te maken. Zoals altijd moeten we een gebalanceerde keuze maken, wetende dat we niet alleen op de financiële kant moeten letten. Deze verschil namelijk van regio tot regio, maar het is aan ons om onze aandeelhouders de beste keuze voor te leggen. Ik denk dat we nu het momentum hebben om een goede, sterkere toekomststrategie te bouwen. Daarom zijn we er zo zeker van dat dit maximum het beste voor ons is om dit sportplatform nog verder te laten groeien, zowel vanuit sociaal als business perspectief."