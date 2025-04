Pijnlijk einde dreigt voor iconisch F1-circuit

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Veel steden, circuits en landen hebben bij Formule 1-CEO Stefano Domenicali aangeklopt voor een race. De kalender zal in de toekomst veel gaan veranderen, en Domenicali heeft slecht nieuws voor een iconisch Italiaans circuit.

Dit jaar staan er twee Grands Prix op Italiaans grondgebied op het programma. De Grand Prix van Emilia-Romagna wordt verreden op Imola, terwijl de Italiaanse Grand Prix wordt verreden op het historische circuit van Monza. Laatstgenoemde circuit lijkt voorlopig niet te verdwijnen, aangezien ze over een contract tot en met 2031 beschikken. Voor Imola is het een ander verhaal, aangezien hun contract na dit jaar afloopt.

Belangrijke rol

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft dan ook slecht nieuws voor Italië. In gesprek met La Gazzetta dello Sport komt hij met een duidelijke boodschap: "Italië heeft altijd een belangrijke rol gespeeld op de Formule 1-kalender en zal dat ook blijven doen. Maar het wordt steeds lastiger om twee races te organiseren, want de interesse in de sport groeit en dat is een thema waar we ons in de komende maanden over moeten gaan buigen."

Lastige situatie

Domenicali is geboren in Imola, en hij moet dus een zware beslissing gaan nemen: "Het wordt een heel lastige situatie om zowel een race in Imola als op Monza in stand te houden. Vanuit persoonlijk oogpunt wordt het een lastige keuze, maar ik moet een internationale rol aannemen en kijken naar de vele aanvragen vanuit landen waar de sport nog kan gaan groeien."

Zwaar besluit

Domenicali lijkt te doelen op een einde voor Imola. Dat zou voor hem een pijnlijke beslissing zijn. Het valt hem zwaar: "Die evaluatie zal snel moeten resulteren in een definitief besluit. Ik zal niet vergeten hoe Imola bijsprong op een moeilijk moment, namelijk in de COVID-tijd. Toen zochten we naar een nieuwe locatie, en wierpen ze zichzelf direct op als mogelijkheid met het enthousiasme en de doortastendheid van een complete stad."