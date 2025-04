Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft laten doorschemeren dat hij graag meer strijd zou willen zien tussen teams over de technische regels. Hij gaf in gesprek met Motorsport een heleboel voorbeelden over zijn tijd bij Ferrari. Destijds hadden, volgens hem, teams veel meer 'spice'.

In zijn vorige rol bij het bedrijf uit Maranello, waaronder functies op de commerciële afdeling voordat hij sportief directeur werd en, na het vertrek van Jean Todt, teambaas, zat Domenicali aan beide kanten van het hek tijdens meerdere technische controverses in de jaren 2000 en 2010.

Dubbele diskwalificatie

De Grand Prix van China was niet de eerste waar twee Ferrari's gediskwalificeerd werden. In Maleisië 1999 werden ook twee Ferrari's gediskwalificeerd. De vloer was destijds illegaal en daardoor won Mika Häkkinen het wereldkampioenschap. Op dat moment leek technisch directeur Ross Brawn toe te geven dat het team een fout had gemaakt, maar hij veranderde van mening tijdens het hoger beroep, toen Ferrari met succes haar zaak bepleitte.

De diskwalificatie werd later herroepen door de FIA, waardoor Eddie Irvines overwinning werd hersteld en de titelrace doorging tot de laatste ronde op Suzuka en uiteindelijk de constructeurskroon aan de Scuderia werd overhandigd. "Ik heb er veel meegemaakt: Maleisië '99, de dubbele diffuser, FRIC, massadempers, F-ducts... Ze maken allemaal deel uit van het verhaal van de F1," zei Domenicali. "Vroeger hield ik me bijna elke zondag bezig met debatten over technische en sportieve regels. Jaren geleden waren er veel bredere grijze gebieden dan nu, maar F1-mensen weten nog steeds hoe ze alles tot het uiterste moeten drijven."

Veel minder controverses

Domenicali vindt het jammer dat de controverses van vandaag de dag veel kleiner zijn dan destijds: "Persoonlijk vind ik de huidige controverses relatief klein. In feite zou het leuk zijn om daar weer wat meer van te hebben, ze zijn het kruid van de sport."