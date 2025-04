Het is geen geheim dat er vanuit Afrika veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Meerdere landen hebben aangeklopt bij de FOM, maar er is nog niets definitiefs. Stefano Domenicali stelt dat de gesprekken niet op stand-by staan, maar dat de plannen simpelweg nog niet ver genoeg zijn.

In de afgelopen jaren hebben veel landen, steden en circuits interesse getoond in het organiseren van een Grand Prix. Regelmatig kwam het niet verder dan plannen en slechts een handjevol partijen zijn concreet geworden. Momenteel zijn er twee concrete partijen in Afrika. De president van Rwanda liet eind vorig jaar weten dat ze een bid hadden ingediend bij de FOM, en in Zuid-Afrika hebben meerdere partijen zich gemeld bij de lokale overheid.

Investeringen

Vanuit de Formule 1 is het echter al een tijdje stil omtrent de Afrikaanse plannen. In een interview met Motorsport.com krijgt CEO Stefano Domenicali de vraag of de gesprekken op stand-by staan: "Dat is niet het juiste woord. Voordat we de stap in die richting zetten, hebben we garanties nodig op drie aspecten. Het eerste gaat om investeringen, ze moeten nuttig zijn voor de gemeenschap. Niet alleen voor de aanwezigheid van de Formule 1, maar voor de hele economie van het gastland."

Wat ontbreekt er nog?

Domenicali probeert uit te leggen wat de andere twee aspecten zijn: "Het tweede gaat om de infrastructuur. Niet alleen een circuit, maar ook alles wat eromheen zit: hotels, wegen en vliegvelden. Het derde aspect gaat over de economische steun dat het evenement op de middellange en lange termijn kan ondersteunen. We gaan hier zeker niet op stand-by. We zijn gewoon nog bezig om te bekijken wat er ontbreekt om te zeggen dat we er klaar voor zijn. Zo ver zijn we nog niet."

Het is niet duidelijk of er naast Zuid-Afrika en Rwanda nog meer partijen in Afrika zijn die een Grand Prix willen organiseren.