Hadjar blijf hopen op zitje: "Er gebeurt veel bij Red Bull en VCARB"

Voor 2025 is er nog één stoeltje beschikbaar in de Formule 1. Het team van VCARB moet het tweede stoeltje nog invullen, terwijl er ook nog onduidelijkheid bestaat over het Red Bull-zitje van Sergio Perez. Isack Hadjar hoopt dan ook nog altijd op een kans.

De resultaten van Perez vallen flink tegen, en er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst. De kans is aanwezig dat Red Bull hem na het seizoen gaat bedanken voor de bewezen diensten. Liam Lawson wordt genoemd als een mogelijke opvolger, terwijl hij ook de grootste kanshebber is voor het stoeltje bij VCARB. Als Lawson promotie krijgt, dan moet Red Bull op zoek naar een andere coureur voor VCARB.

De talentvolle Fransman Isack Hadjar komt dan in beeld. Het Red Bull-talent rijdt nu in de Formule 2 en hij fungeert als reservecoureur van de twee teams. In een interview met de Franse tak van Motorsport.com laat hij weten dat hij hoop houdt op een Formule 1-zitje: "Ik zou zeggen dat mijn kansen bestaan. Het is in ieder geval niet aan mij. Er gebeurt nu wel veel bij VCARB en Red Bull, en er kan verder van alles gaan gebeuren. En ik ben natuurlijk de volgende op de lijst. Ik weet niet welke beslissingen ze gaan nemen, ik ben hier en ik probeer hoe dan ook klaar te zijn voor volgend jaar."