Sainz maakt Williams-debuut tijdens post season test

Carlos Sainz maakt eerder dan verwacht zijn eerste meters voor het team van Williams. De Spaanse coureur zal al voor het team gaan rijden tijdens de post season test van volgende maand. Het wordt zijn eerste kennismaking met de bolide van Williams.

Sainz is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van het team van Ferrari. Hij wordt na dit seizoen vervangen door Lewis Hamilton, en hij tekende afgelopen zomer zijn contract bij Williams. Bij de Britse renstal wordt hij de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon. De Spanjaard focust zich nu nog op Ferrari, maar hij zal die focus snel gaan verleggen naar zijn nieuwe werkgever.

Williams meldt in een statement dat Sainz de FW46 zal gaan besturen tijdens de post season test in Abu Dhabi. Deze test vindt plaats na de seizoensfinale op het circuit van Yas Marina. Tijdens deze dagen zal een ervaren coureur een bandentest afwerken en zet elk team een tweede auto in voor een rookie. Volgens Williams is deze test de ideale kans voor Sainz om te wennen aan zijn nieuwe werkplek. Hij zal niet de enige zijn die in Abu Dhabi zijn eerste meters maakt voor een ander team. Esteban Ocon zal zijn eerste meters maken voor Haas en Yuki Tsunoda mag waarschijnlijk voor Red Bull gaan rijden.