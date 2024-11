Marko blij met nieuwe wedstrijdleider: "Goede beslissing"

Autosportfederatie FIA zorgde deze week voor verbazing. Ze meldden dat Niels Wittich per direct was vertrokken als wedstrijdleiding. Het zorgde direct voor veel vragen. Wittich wordt nu opgevolgd door Rui Marques, en daar is Helmut Marko heel erg blij mee.

Het vertrek van Wittich kwam voor veel mensen uit de lucht vallen. Hij werd begin 2022 aangesteld als opvolger van de veelbesproken Michael Masi, en voor de buitenwacht waren er geen signalen voor een vertrek. Op dinsdag kwam het nieuws echter naar buiten, en de FIA stelde dat hij andere doelen ging najagen. Wittich zelf ontkende in een eerste reactie dat hij ontslag had genomen.

Zijn uitspraken zorgden voor nog meer verbazing. In Las Vegas worden de taken van de wedstrijdleider waargenomen door Rui Marques. De Portugees was voorheen de wedstrijdleider in de Formule 2 en de Formule 3. Red Bull-adviseur Helmut Marko is heel erg blij met de aanstelling van Marques. Aan het Duitse F1-Insider laat hij weten dat Marques een meer dan geschikte kandidaat is voor deze functie: "Hij heeft het heel erg goed gedaan. Ik denk dat de FIA een goede beslissing heeft genomen om hem als opvolger van Niels Wittich vast te leggen." Marques is de wedstrijdleider in de komende races, maar het is nog niet duidelijk of hij deze taak ook zal vervullen in 2025.