Sainz kan samenwerken met Verstappen: "Waren geen problemen"

Carlos Sainz werd in de afgelopen weken genoemd als een mogelijke teamgenoot van Max Verstappen. De kans is zeer klein dat Sainz toch naar Red Bull gaat. De Spaanse coureur denkt dat het niet mis zou gaan als hij weer in één team rijdt met Verstappen.

Verstappen en Sainz waren bij hun debuut bij Toro Rosso in 2015 elkaars teamgenoten. Hun loopbanen verliepen verschillend en anno 2024 rijdt Sainz bij Ferrari, terwijl Verstappen titels pakt met Red Bull. Sainz moet de Italiaanse renstal na dit jaar gaan verlaten, en hij stapt in 2025 over naar Williams. In de afgelopen weken gingen er echter geruchten rond dat Red Bull hem graag zou willen binnenhalen als vervanger van de tegenvallende Sergio Perez.

Toro Rosso

Sainz werd in het verleden al vaker in verband gebracht met een Red Bull-zitje. In een interview met Auto, Motor und Sport wordt Sainz geconfronteerd met een eerdere keuze van Helmut Marko. Volgens AMuS vreesde Marko dat het niet zo werken tussen Verstappen en Sainz. De Spanjaard denkt hier anders over: "Ik denk dat ik goed met hem overweg zou kunnen. We waren toen 16 en 19 jaar oud. We zijn nu volwassener geworden. Bij Toro Rosso plaatsen ze je in een team en zeggen ze: 'Vecht tegen elkaar en we zullen zien wie de beste is en wie promoveert naar Red Bull!' Dat is waarom Toro Rosso bestaat. Je rijdt daar niet voor het constructeurskampioenschap, anders zou het gedrag van de twee coureurs compleet veranderen."

Geen problemen

Sainz denkt dat hij geen problemen met teamgenoten zal veroorzaken. Hij wijst naar zijn huidige situatie bij Ferrari en zijn jaren bij het team van McLaren: "Je kunt het zien aan Charles en Lando, mijn laatste twee teamgenoten. Er waren nooit echt problemen. Dus als mijn relatie met Max de reden is dat ik daar niet terecht ben gekomen, dan zeg ik dat er geen problemen waren. Als de beslissing uitsluitend daarvan afhing, dan zou het simpelweg verkeerd zijn. Maar dat heb ik ze al verteld."