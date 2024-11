Zo wordt Max Verstappen wereldkampioen in Las Vegas

Max Verstappen zette afgelopen weekend in Brazilië een grote stap naar de wereldtitel. De Nederlander schreef de race op het kletsnatte circuit van Interlagos op zijn naam. Zijn voorsprong op Lando Norris is groot, en in Las Vegas kan hij zijn vierde wereldtitel gaan pakken.

Verstappen had het maandenlang zwaar in de Formule 1. Zijn team Red Bull Racing verloor hun voorsprong, en vooral McLaren wist dichtbij te komen. McLaren haalde Red Bull vlak na de zomerstop in in het constructeurskampioenschap. Een paar weken later werd Red Bull ook gepasseerd door Ferrari. In de strijd om de wereldtitel moest Verstappen in zijn spiegels kijken, want Lando Norris kwam steeds dichterbij.

Makkelijkste optie

Door zijn zege in Brazilië bedraagt Verstappens voorsprong op Norris nu 62 WK-punten. Dit betekent dat Verstappen in Las Vegas wereldkampioen kan worden. Als Verstappen in de straten van de gokstad voor Norris finisht, is de wereldtitel binnen. Als Norris tweede wordt, dan moet Verstappen derde worden en de snelste ronde rijden. Mocht Norris als derde over de finish komen, dan moet Verstappen vierde worden en de snelste rondetijd rijden.

Niet op het podium

Ook als Norris en Verstappen buiten het podium finishen, liggen er titelkansen voor de Nederlander. Als Norris vierde wordt, moet Verstappen als vijfde over de finish komen. Als Norris vijfde wordt, moet Verstappen als zesde finishen. Als Norris als zesde over de streep komt, moet Verstappen zevende worden. Als Norris zevende of achtste wordt, moet Verstappen ook een plekje achter hem finishen. Als Norris negende of lager finisht, is de Nederlander ongeacht van zijn eigen resultaat wereldkampioen.