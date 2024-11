FIA ziet geen bewijs voor controversiële bandentruc

Autosportfederatie FIA heeft vandaag een einde gemaakt aan een aantal opvallende zaken. Ze hebben het onderzoek naar het bib-systeem van Red Bull afgesloten, maar ze hebben ook een einde gemaakt aan een andere rel. Ze hebben namelijk de klachten van Red Bull naar een bandentruc van de concurrentie onderzocht.

In Brazilië werd duidelijk dat Red Bull aan de bel had getrokken bij de FIA. Ze hadden geklaagd over een truc met de banden, die onder meer zou worden uitgevoerd door McLaren. Er werd namelijk beweerd dat bepaalde teams via de velg mogelijk water in de banden spoten. Dit zou worden gedaan om oververhitting van de banden tegen te gaan. De FIA ging de zaak onderzoeken, en nu zijn ze tot een conclusie gekomen.

De FIA heeft namelijk niet alleen het onderzoek naar het bib-systeem afgesloten, maar ook het onderzoek naar de banden. In een statement bij Motorsport.com laat de FIA weten dat ze ook in de bandenzaak geen bewijs hebben gevonden: "De FIA heeft tijdens de afgelopen Grand Prix in Brazilië de recentelijke beschuldigingen dat er teams water gebruikten om de oververhitting van banden te managen onderzocht. Er is geen bewijs van illegaal gedrag. We beschouwen beide zaken als besloten, maar we gaan de situatie tot in detail monitoren."