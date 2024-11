FIA spreekt Red Bull vrij na bib-beschuldigingen

Red Bull Racing kwam tijdens het Grand Prix-weekend in Austin ineens in de spotlights te staan. Niet vanwege de goede resultaten van het team, maar vanwege het zogenoemde bib-systeem waarmee het team uit Milton Keynes de parc fermé-regels mogelijk had geschonden. De FIA heeft Red Bull nu echter vrijgesproken van alle beschuldigingen, nadat ze een bezoek hebben gebracht aan de Red Bull-fabriek.

Net voor de start van het raceweekend in de Verenigde Staten werd naar buiten gebracht dat concurrenten van Red Bull aan de FIA hadden gevraagd of ze willen controleren of de renstal uit Milton Keynes geen illegaal bib-systeem in de RB20 had zitten. De bib is de plek waar de voorkant van het chassis en de vloer samenkomen. Dit onderdeel heeft niet alleen invloed op de manier waarop de luchtstroom naar de achterkant van de bolide wordt geleid, maar kan ook gebruikt worden om de rijhoogte van de auto aan te passen. Dit systeem zou bij zo goed als alle teams aanwezig zijn, maar Red Bull zou volgens geruchten een extra trucje hebben gevonden wat betreft de bib.

Normaal gesproken kan je de bib namelijk niet aanpassen onder parc fermé-omstandigheden, omdat de auto dan helemaal uit elkaar gehaald moeten worden, maar Red Bull had hier volgens geruchten iets op gevonden. Zij zouden namelijk een systeem hebben ontworpen, waardoor ze de bib, en dus de rijhoogte, vanuit de cockpit kunnen aanpassen onder parc fermé-omstandigheden. Op die manier wordt de set-up aangepast tussen de kwalificatie en de race, wat volgens de reglementen is verboden.

Red Bull erkende dat ze beschikken over dit systeem, maar dat ze dit niet kunnen gebruiken als de auto is opgebouwd. De FIA stelde ook dat er geen bewijs is van illegale acties van de Oostenrijkse renstal. Wel werd er besloten om strengere controles uit te voeren. Volgens Motorsport.com zullen officials van de FIA zegels op de wagens van Red Bull plakken om ervoor te zorgen dat er geen aanpassingen aan de rijhoogte kunnen worden verricht onder de parc fermé-regels. Bovendien moest Red Bull aanpassingen aan de bib doorvoeren, wat het team voor de Grand Prix van Brazilië heeft gedaan.

FIA brengt bezoek aan Red Bull-fabriek

Daarmee was de zaak volgens de FIA afgedaan, en dat is nu helemaal het geval. FIA-personeel is afgelopen week namelijk langs geweest bij de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Het doel van het bezoek was om te controleren of de Oostenrijkse formatie geen overtredingen heeft begaan met het bib-systeem. Dit bleek niet het geval te zijn, want Motorsport.com onthulde zojuist dat uit het onderzoek van de mondiale autosportbond is gebleken dat ze zich aan de regels hebben gehouden.

Dat bevestigde de autosportbond in het volgende statement aan Motorsport.com: "De FIA kijkt regelmatig dingen na en inspecteert of de technische, sportieve en financiële regels door F1-teams zijn nageleefd. Dit kan gaan om spot-checks op het circuit of inspecties en onderzoeken in de fabrieken van de teams. Zo gaat het ook wanneer F1-teams zorgen over het naleven van de regels door tegenstanders onder de aandacht van de FIA brengen. Dit is nu het gevecht om het kampioenschap intensiever is geworden intensiever geworden, want de strijd om de ultieme prijs is veel spannender in 2024. De FIA neemt zulke zaken zeer serieus en onderzoekt dit [de zorgen, red.] samen met alle reguliere checks door het weekend en daarbuiten. Als onderdeel van dit proces zijn er technische afgevaardigden van de FIA naar de fabriek van Red Bull Racing geweest om een diepgravend onderzoek te doen naar aanleiding van beschuldigingen over de voorkant van de vloer en het gebruik daarvan. Dit onderzoek concludeert dat er geen inbreuk is geweest en dit bevestigt de positie die de FIA voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten heeft ingenomen."