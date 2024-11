"Horner ziet Verstappen als één van de grootse Formule 1-coureurs ooit"

Max Verstappen is dicht bij zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. In Las Vegas kan hij zijn titel gaan prolongeren, en dat zorgt voor een trots gevoel bij Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij stelt dat Verstappen bij een vierde titel moet worden beschouwd als één van de grootste coureurs uit de sport.

Verstappen zette in Brazilië een reuzenstap naar zijn vierde wereldtitel. In Las Vegas kan hij de titel om meerdere manieren binnenhalen. De makkelijkste manier is door voor zijn titelrivaal Lando Norris te finishen. Verstappen had geen makkelijk seizoen, aangezien Red Bull het regelmatig zeer zwaar had. Hij stond geruime tijd droog qua zeges, maar in Brazilië heerste hij in de regen.

Geweldig

Zijn teambaas Christian Horner is apetrots. De Britse teambaas van Red Bull Racing ziet Verstappens status veranderen. Aan Talksport legt Horner dat uit: "Als hij die vierde wereldtitel behaalt, waar hij in Brazilië hopelijk al een grote stap naar heeft gezet, dan moet je hem gaan beschouwen als één van de groten in de sport. Ik denk dat hij op zo'n ongelooflijk niveau rijdt, zoals hij voortdurend laat zien. Hij is geweldig om mee te werken en als je hem in de auto zet, dan geeft hij je alles. Hij heeft nog steeds die honger en die passie, dat is geweldig om te zien."

Senna

Verstappen deelde een grote klap uit in de titelstrijd in Brazilië. In de stromende regen ging hij als de brandweer en hij reed hij vanuit het achterveld naar de zege. Het gaf Horner een trots gevoel: "Om van de zeventiende plaats in die omstandigheden de race te winnen, was uitzonderlijk. Als je het hebt over de geweldige races die we door de jaren heen hebben gezien van een aantal grote namen, dan denk ik bijvoorbeeld aan Senna op Donington in 1993. Ik denk dat deze race daar bovenuit stak."