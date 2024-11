Ecclestone plaatst vraagtekens bij ambitieus project Audi

Bij het team van Sauber is men momenteel hard bezig met de voorbereidingen op de komst van Audi. De Duitse fabrikant neemt Sauber vanaf 2026 over, en de verwachtingen zijn hoog. Bernie Ecclestone is echter kritisch op de plannen van Audi, zijn verwachtingen zijn niet bepaald hoog.

Audi neemt het team van Sauber volledig over. Ze gaan zelf motoren bouwen, en ze hebben in de afgelopen maanden veel grote namen aangetrokken. Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto leidt het project, en Red Bull-kopstuk Jonathan Wheatley komt na dit jaar naar het team. Wheatley zal gaan fungeren als teambaas. Audi heeft de coureurs ook al vastgelegd, afgelopen week werd bekend dat Gabriel Bortoleto de teamgenoot wordt van Nico Hülkenberg.

In een interview met het Zwitserse medium Blick onthult voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone dat hij heeft geholpen bij de komst van Bortoleto. De Brit laat aan Blick weten dat hij verrast is dat Sauber nog bestaat: "Ik heb Peter Sauber ooit verteld dat Zwitserland een eiland is voor de Formule 1 en ik bewonder zijn doorzettingsvermogen. Nu komt Audi, maar in de huidige situatie zijn de Duitsers misschien niet eens ontevreden dat sommige mensen uit Qatar interesse tonen en mee willen doen. De weg naar de top van Volkswagen-bedrijf Audi zal lastig zijn. Zeker als je geen fatsoenlijke auto hebt gebouwd, en je eigen motor nog een vraagteken is."