Ecclestone verkoopt unieke verzameling Formule 1-wagens

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone heeft een groot besluit genomen. De Brit heeft namelijk besloten om zijn verzameling Formule 1-wagens te gaan verkopen. Ecclestone beschikt over een bijzondere en waarschijnlijk kostbare verzameling, en binnenkort gaan ze in de verkoop.

Ecclestone heeft tientallen jaren doorgebracht in de koningsklasse van de autosport. De 94-jarige Brit heeft in de loop der jaren ook de nodige wagens verzameld. Hij beschikt momenteel over een uitgebreide collectie, maar hij heeft besloten om 69 klassiekers te gaan verkopen. Het gaat om een groot aantal unieke wagens, waarvan sommigen uniek zijn in hun soort. Via de gespecialiseerde verkoper Tom Hartley Jr. gaan de wagens de markt op.

Topstukken

Eén van de topstukken is de Brabham BT46 'fan car'. Het design was uniek in zijn soort, en Niki Lauda won er in 1978 de Zweedse Grand Prix mee. Vlak daarna werd de wagen verboden. Naast de fan car gaan er ook een aantal Ferrari's in de verkoop, waaronder wagens van Alberto Ascari en Mike Hawthorn uit de jaren '50. Daarnaast zal er waarschijnlijk ook veel aandacht zijn voor een Ferrari F2002 die werd bestuurd door Michael Schumacher.

Toekomst

Ecclestone verkoopt zijn auto's niet zonder reden. De Brit is niet meer de jongste, en hij wil aan de toekomst denken. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik verzamel deze auto's al meer dan vijftig jaar, en ik heb alleen de beste exemplaren gekocht. Ik ben dol op al mijn auto's, maar de tijd is gekomen om na te denken over wat er met ze moet gebeuren als ik er niet meer ben. Daarom heb ik gesloten ze te verkopen. Nadat ik ze zolang heb verzameld en in mijn bezit heb ik gehad, wil ik graag weten waar ze blijven. Ik wil ze niet aan mijn vrouw overlaten als ik er niet meer ben."