Wolff onthult: "Denk elke week nog wel aan Abu Dhabi 2021"

De ontknoping van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 zal bij alle Formule 1-fans in het geheugen gegrift staan. Zeker bij Mercedes-teambaas Toto Wolff, die onthult dat hij elke week nog wel denkt aan het discutabele moment van drie jaar geleden. Ook vindt hij het nog steeds 'oneerlijk'.

Het Formule 1-seizoen 2021 kende misschien wel de meest bizarre ontknoping uit de geschiedenis van de sport. Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Red Bull-rijder Max Verstappen gingen het laatste Grand Prix-weekend van het seizoen in met beiden 369,5 punten. De Nederlander ging, ondanks de gelijke stand, aan de leiding van het rijderskampioenschap, omdat hij race meer had gewonnen dan zijn titelrivaal: negen versus acht. Het kwam er dus op neer: wie de race in Abu Dhabi zou winnen, gaat met de titel aan de haal.

En dit leek lange tijd Lewis Hamilton te gaan worden. De Brit lag twaalf seconden voor met nog vijf rondes te gaan, maar een crash van Williams-rijder Nicholas Latifi bracht het hele veld weer bij elkaar. Hamilton bleef buiten op zijn versleten harde banden, terwijl Verstappen de pits indook voor een setje softs. Daar leek de Nederlander echter niks aan te hebben, want tussen hem en de Brit zaten nog een aantal achterblijvers, en het was überhaupt de vraag of de safety car voor het einde van de race de baan nog zou gaan verlaten.

Een discutabele beslissing van wedstrijdleider Michael Masi zorgde echter voor een gigantische ommekeer. Hij besloot alleen de achterblijvers tussen de twee titelrivalen weg te halen, zodat Verstappen en Hamilton nog één ronde hadden om de strijd met elkaar aan te gaan. De Nederlander profiteerde hier maximaal van en haalde de Mercedes-coureur nog in, waardoor Verstappen en niet Hamilton met de wereldtitel aan de haal ging.

"Die betreffende middag in Abu Dhabi was oneerlijk"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in de High Performance Podcast onthuld dat hij drie jaar na dato nog altijd wekelijks aan het moment terug denkt. "Ik denk er elke week nog wel aan. Dat doe ik voornamelijk, omdat ik denk dat Lewis [Hamilton, red.] het verdiend had om achtvoudig kampioen te zijn en de beste aller tijden te worden", stelt Wolff, die een titel voor Verstappen ook zeker verdiend had gevonden.

"Je kan er heel lang over discussiëren, maar ik denk dat Max [Verstappen, red.] en Lewis het allebei verdienden om kampioen te worden", stelt de man uit Wenen. "Er waren momenten in het jaar dat Max punten verloor op momenten dat dat niet nodig was. Vandaag de dag kijk je dan naar Silverstone [Verstappen ging hard de muur in na botsing met Hamilton, red.]. Je kijkt naar de crash in Monza, waar beiden rijders uitvielen. Ik denk dus dat ze het beiden verdiend hadden, maar die betreffende middag in Abu Dhabi was oneerlijk."

Wolff nog altijd boos op Masi

De beslissing van wedstrijdleider Masi leidde tot grote onvrede bij Mercedes. Wolff haalde in de media daarna meermaals uit naar de Australiër, en neemt het hem vandaag de dag nog steeds kwalijk dat Hamilton niet op acht, maar op zeven wereldtitels staat. "Ik ben boos, omdat een individu met een slechte beslissing de macht had om een achtste kampioenschap weg te houden bij de beste coureur ter wereld", legt Wolff uit. "Nu moet je dat wel in context plaatsen. Er zijn zoveel dictators en gestoorde politici in de wereld die zoveel leed veroorzaken. Dat is op geen enkele manier te vergelijken met het verliezen van de achtste wereldtitel van Lewis. Maar op dat moment waren we kwaad. Kwaad op een persoon en dat was emotioneel slopend. Zelfs Lewis, die normaal gesproken zijn emoties aardig op orde heeft, had een paar dagen nodig om weer oké te zijn. Dat zal ons altijd bij blijven. Het is namelijk oneerlijk wat er gebeurde, maar het is niet dat het continu in ons hoofd zit en dat we daar last van hebben."