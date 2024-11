Sainz begrijpt niets van Ferrari-problemen in de regen

De regen in Brazilië zorgde afgelopen weekend voor zeer veel chaos. Veel coureurs hadden het zwaar op de natte baan, en dat gold ook voor Carlos Sainz. Hij wijst vooral naar zijn auto, want hij stelt dat hij normaal gesproken goed voor de dag komt in de regen.

Sainz worstelde vrijwel de hele zondag met de regen op het circuit van Interlagos. In de ochtenduren vloog hij van de baan in de kwalificatie. Zijn team Ferrari wist de bolide op tijd te repareren, maar in de race was Sainz aan het worstelen. Hij deed er alles aan om de auto op de baan te houden, maar dat ging mis. Vlak na de herstart verloor hij de controle, en schoof hij de bandenstapel in.

Na afloop tastte Sainz volledig in het duister. Voorheen had hij namelijk geen last van zulke problemen in de regen, bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik ben altijd een heel sterke coureur geweest in de regen, maar om een of andere reden heb ik in deze auto nooit een goed gevoel gehad in de regen. Ik heb geen idee of we misschien geen energie stoppen in de banden, of dat we de auto te stijf hebben afgesteld in de medium- en hogesnelheidsdelen. Het is duidelijk dat het heel erg lastig en onvoorspelbaar is om met deze auto te rijden. Ik ben blij dat Charles vijfde is geworden. Ik hoorde dat hij het ook zwaar had, dus het was een soort nachtmerrie. Hopelijk komen er nu wat droge races aan waar we ervoor kunnen gaan."