Kritische Jordan ziet geen wereldkampioen in Norris: "Het is er gewoon niet"

Lando Norris is voor het eerst in zijn Formule 1-carrière verwikkeld in een strijd om de wereldtitel. De Brit, die vanaf Miami toch over de snelste bolide lijkt te beschikken, moet het opnemen tegen Max Verstappen, maar lijkt die strijd na de GP van Brazilië definitief verloren te hebben van de Nederlander. Dat is volgens Eddie Jordan niet heel gek. Hij stelt dat Norris nog niet alles in huis heeft om kampioen te worden.

Max Verstappen en Red Bull Racing gingen in 2022 en 2023 op zeer dominante wijze met zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap aan de haal. Aan het begin van dit jaar leek het erop dat de combinatie Verstappen-Red Bull opnieuw een dominant jaar zou beleven. De Nederlander won namelijk vier van de eerste vijf Grands Prix, maar balansproblemen in de RB20 en een aantal fenomenale updates van het team van McLaren zette de boel vanaf de GP van Miami volledig op zijn kop.

De McLaren MCL38 was vanaf dat moment de snelste bolide en wist daarvan te profiteren in de strijd om het constructeurskampioenschap. Het team uit Woking maakte een achterstand van meer dan 100 punten goed op Red Bull Racing en lijkt met nog drie races te gaan op weg te zijn naar de eerste constructeurstitel sinds 1998.

Verstappen lijkt genade klap uitgedeeld te hebben

In het rijderskampioenschap is het echter een ander verhaal. Lando Norris, de snelste en meest constante McLaren-coureur dit jaar, was de man die Verstappen moest gaan uitdagen voor het wereldkampioenschap bij de rijders. Ondanks de snellere bolide wist de Brit echter nauwelijks punten in te lopen op Verstappen. Na de Grand Prix van Miami was het puntenverschil tussen de twee namelijk 53 in het voordeel van de Nederlander, waarna Verstappen zijn voorsprong in de daaropvolgende races uitbreidde tot 78 punten bij het ingaan van de zomerstop. Na de korte break wist de McLaren-rijder zijn achterstand echter wel flink te verkleinen tot 44 punten na de sprintrace van afgelopen weekend in Brazilië, en Norris had dé mogelijkheid in São Paulo om er echt weer een spannende titelstrijd van te kunnen maken, maar slaagde daar niet in.

Norris kon opnieuw niet winnen vanaf pole, terwijl Verstappen vanaf P17 de race op fenomenale wijze wist te winnen. De Nederlander heeft zodoende zijn vergroot, en heeft 62 punten voorsprong op zijn Britse titelrivaal. Terwijl Verstappen een foutloze race afleverde, maakte Norris veel foutjes waardoor hij niet verder kwam dan P6. Veel F1-kenners vragen zich dan ook hardop af of de McLaren-coureur wel klaar is om voor de wereldtitel te vechten.

"Lando is de real deal"

Volgens voormalig red Bull-coureur David Coulthard is de Brit er wel klaar voor. Hij ziet Norris dan ook als een toekomstig wereldkampioen. "Lando [Norris, red.] is de real deal, zoals we eerder in deze podcast al hebben gezegd. Zijn moment komt nog wel. Hij zal strijden om de wereldtitel en als dat niet in de resterende races is, dan wel volgend jaar. Er is dan een element van stabiliteit en McLaren staat er in dat geval het beste voor. Zijn tijd komt dus nog wel", stelt de Schot in de podcast Formula For Success.

"Het is er gewoon niet"

Hij krijgt echter geen bijval van gesprekspartner Eddie Jordan. "David, ik moet je hier toch even tot de orde roepen", begint de begint de oprichter en voormalig eigenaar van Jordan Grand Prix. "Lando is er nog niet. Het lukt hem bij de starts nog niet, het lukt hem nog niet in de aanloop naar de eerste bocht. Hij heeft zonder twijfel de snelheid, maar niets in mij heeft in Lando iets gezien wat ik bij Max wel heb gezien op de zondagen. Helemaal niets, het spijt me. Het is er gewoon niet. Lando moet zichzelf deze winter lang en flink in de spiegel aankijken en zeggen: 'Als ik wereldkampioen wil worden, heb ik nog veel te leren en moet ik echt video's gaan bekijken wat het is om hard, taai en een winnaar te worden'. Helaas heeft hij het op dit moment gewoon niet."