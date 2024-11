McLaren wil duidelijkere regels omtrent afgebroken starts

Lando Norris zorgde afgelopen weekend in Brazilië voor een opmerkelijk moment. Toen de wedstrijdleiding ervoor koos om de start af te breken, reed hij weg. Hij ontving uiteindelijk een boete, en McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat deze regels duidelijker moeten worden.

De Braziliaanse Grand Prix ging op een zeer chaotische manier van start. Lance Stroll had zichzelf na een spin vastgereden in een grindbak tijdens de opwarmronde. De meeste auto's stonden al op de grid toen de wedstrijdleiding ervoor koos om de start af te breken. Norris interpreteerde dat als een extra opwarmronde, en reed verder. Een aantal coureurs volgden, terwijl onder meer Max Verstappen bleef staan. Norris en George Russell kregen vervolgens een boete voor deze fout.

McLaren-teambaas Andrea Stella begrijpt dat zijn coureur de fout in ging. De Italiaan stelt dat Norris zich niet aan de procedures hield, vanwege de manier waarop de tekst in de regels kan worden geïnterpreteerd. Aan Motorsport.com legt Stella het uit: "Als je naar de tekst van de regels kijkt, dan is het lastig. Bij de extra formatieronde wordt gesproken over uitgestelde starts, volgens heb je de afgebroken start en wordt er gesproken over terugkeren naar de grid. Er zijn dus wat kleine details die de situatie misschien wat verwarrend maakten voor Lando. Ik denk dat hij op dat moment gewoon reageerde op de lichten."

Onschuldige situatie

Stella vindt het zinvol om de regels voor de toekomst te verduidelijken. Hij is daarnaast niet van mening dat Norris voor een gevaarlijke situatie zorgde: "Over het algemeen denken we dat dit een zeer onschuldige situatie is. Als er al iets is, dan geeft het de mogelijkheid om wat verduidelijking te geven over wat je in dit soort gevallen moet doen. De call kwam namelijk heel laat, toen Lando al lange tijd op pole position stond. Als een afgebroken start nodig was, dan denk ik dat de omstandigheden al lang genoeg aanwezig waren om eerder die keuze te maken. Dit verwarde de coureur dus een beetje."