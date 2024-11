Jordan looft Verstappen: "Mogelijk beste race die ik ooit heb gezien"

Max Verstappen schitterde afgelopen weekend in Brazilië. Hij reed een inhaalrace in de regen en hij kwam met een ruime voorsprong als winnaar over de streep. Eddie Jordan wist niet wat hij zag en hij stelt dat dit de beste race was die hij ooit heeft gezien.

Verstappen moest door een controversiële rode vlag en een motorstraf als zeventiende aan de race beginnen. De Nederlander haalde in rap tempo zijn tegenstanders in, en na een goede tactische zet van Red Bull lag hij na de rode vlag tweede. Na de Safety Car-fase die werd veroorzaakt door de crash van Carlos Sainz, greep Verstappen de leiding. Hij reed met speels gemak weg bij de rest van het veld en hij schreef de race op zijn naam.

Beste race ooit

Veel kenners waren enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Ook Eddie Jordan wist niet wat hij zag. De Ierse oud-teambaas van Jordan deelt zijn complimenten uit in zijn podcast 'Formula for Success': "We hebben dit jaar enkele prachtige races gezien, maar ze vallen in het niets in vergelijking met deze race. Dit was mogelijk de beste race die ik ooit heb gezien."

Regels

Verstappen en Red Bull kozen ervoor om geen pitstop te maken onder de Virtual Safety Car. Ze rekenden op een rode vlag, en die kwam ook. Jordan zag dat Verstappen alles goed in de gaten had: "Max kent de reglementen beter dan wie dan ook in de paddock. Hij wist dat hij niet moest wegrijden bij de knipperende lichten en hij kende geen problemen. De anderen hadden allemaal tien seconden straf kunnen krijgen en hij had met dertig seconden voorsprong kunnen winnen, maar het maakte allemaal niets uit. Hij bleef er zo rustig onder."

Masterclass

Verstappen haalde zeer veel coureurs in om tot de zege te komen. De drievoudig wereldkampioen maakte heel veel indruk, en Jordan geeft hem een groot applaus: "Bij iedere inhaalactie was hij berekenend. Hij was echt een voorbeeld. Dit vond ik een masterclass voor hoe een coureur de top van zijn loopbaan bereikt en een viervoudig wereldkampioen wordt." Verstappen kan zijn vierde wereldtitel gaan pakken in Las Vegas.