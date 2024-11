Steward Herbert geniet van humor Verstappen: "Daarom is hij zo populair"

Max Verstappen reed afgelopen weekend een ijzersterke regenrace in Brazilië. Hij haalde zijn gram na weken vol kritiek. Na afloop maakte hij een grapje richting de Britse pers, en daar kon niet iedereen om lachen. FIA-steward Johnny Herbert vindt dit echter heel scherp van Verstappen.

Verstappen ontving in de afgelopen weken veel kritiek. Zijn duels met Lando Norris in Austin en Mexico zorgden voor veel kritiek, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk. Verstappen ergerde zich hier aan, en op de mediadag in Brazilië haalde hij al hard uit naar de Britten. Na afloop van zijn masterclass in de Braziliaanse regen maakte hij tijdens de persconferentie een grapje gericht aan de Britten. Hij vroeg zich immers lachend af waar de Britse journalisten waren gebleven.

Humor

Oud-coureur en FIA-president Johnny Herbert kan hier wel om lachen. De veelbesproken Brit kan deze opmerkingen wel waarderen, zo laat hij weten in een interview met SafestBettingSites: "Ik geniet van het gevoel van humor van Max tijdens de persconferentie. Hij is zich heel goed bewust van wat er om hem heen aan de hand is. Daarom is Max zo populair. Ja, hij heeft een scherp randje. Dat heb je wel nodig om wereldkampioen te worden."

Fatsoenlijke vent

Herbert verwijst vervolgens naar Verstappens veelbesproken straf in Mexico. Herbert, die medeverantwoordelijk was voor die straf als steward, kan lachen om Verstappen: "Soms zijn mensen het bij bepaalde incidenten niet met elkaar eens. Ik was het niet eens met wat hij deed in Mexico, maar hij liet zien dat hij er boven kan staan en dat hij een geweldig gevoel voor humor heeft. Hij krijgt het soms een beetje zwaar en hij helpt zichzelf niet, maar in de basis is hij een fatsoenlijke vent."