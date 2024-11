Binotto verklaart waarom Sauber/Audi niet voor Bottas koos

Het duurde even, maar woensdag maakte Sauber/Audi eindelijk bekend wie de teamgenoot van Nico Hülkenberg zal gaan worden. De keuze van kopstuk Mattia Binotto viel uiteindelijk op de leider van het Formule 2-kampioenschap, Gabriel Bortoleto. Dat betekent dat Sauber na dit jaar afscheid zal nemen van Valtteri Bottas. Binotto legt uit waarom de Fin naast het net vist.

Audi, dat het team van Sauber zal overnemen, zal vanaf 2026 in de Formule 1 te bewonderen zijn als fabrieksteam. De Duitse autofabrikant heeft enorme ambities en is achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen op het 2026. Deze ambities werden kracht bijgezet door de komst van enkele grote namen, zoals Jonathan Wheatley, Ignacio Rueda en Mattia Binotto, waardoor het technische team steeds meer vorm begint te krijgen.

Gabriel Bortoleto

Maar één belangrijke beslissing moest nog altijd genomen worden: wie zou eerst volgend jaar bij Sauber en daarna bij Audi de teamgenoot van de reeds aangetrokken Nico Hülkenberg gaan worden? Mattia Binotto, de chief operating officer en chief technical officer van Sauber/Audi, moest deze beslissing gaan nemen, maar nam uitgebreid de tijd voor hij zijn definitieve keuze wereldkundig maakte. De kogel was woensdag eindelijk door de kerk: het Braziliaanse racetalent Gabriel Bortoleto zal bij Sauber/Audi de teamgenoot van Nico Hülkenberg gaan worden.

Jonge coureur

Door voor Bortoleto te kiezen, zal Sauber na dit jaar afscheid gaan nemen van coureurs Valtteri Bottas, die toch als één van de grootste kanshebbers op het zitje naast Hülkenberg werd gezien. Binotto verklaart waarom hij toch voor Bortoleto heeft gekozen. "Ik kan het heel goed vinden met Valtteri [Bottas, red.]", begint de Italiaan tegenover F1.com. "Dat is al zo sinds ik hier in augustus begon. We hebben een geweldige relatie opgebouwd, en we vertrouwen elkaar. We hebben echt een goede communicatie tussen ons opgezet en we hebben verschillende gesprekken gevoerd over de reis [transformatie naar Audi et cetera., red.], de lengte/duur van de reis en de moeilijkheden die we de komende seizoenen zullen tegenkomen."

"We weten dat aankomend seizoen een moeilijke voor ons zal worden als team zijnde, omdat we zullen gaan transformeren naar het fabrieksteam van Audi", vervolgt Binotto. "Dat zal een lange reis worden. Ik denk dat het vooral om lengte van die reis zal gaan [de toekomst met Audi, red.], en ik ben tot de conclusie gekomen dat we misschien beter voor een jonge coureur konden kiezen", legt het Audi-kopstuk uit.

"Er was wederzijds begrip"

Volgens Binotto snapte Bottas de keuze van Sauber/Audi wel. "Laten we zeggen dat er wederzijds begrip was omtrent wat we [als Audi zijnde, red.] nodig hebben voor de toekomst. Daarnaast wil benadrukken dat hij [Bottas, red.] zeker een zeer sterke kandidaat is geweest", legt de Italiaan uit, die stelt dat de keuze 'niet makkelijk' was. "Ik weet dat hij tot nu toe heeft bewezen heel snel te zijn en bovendien heel fit is. Hij kent het team en hij wordt heel hoog aangeschreven in de paddock. Dus over het algemeen is het geen gemakkelijke [beslissing, red.] geweest, maar soms moet je tot een conclusie komen en een beslissing nemen. En die hebben we genomen."