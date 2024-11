Jos Verstappen ziet zoon Max kartlessen in praktijk brengen

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn inhaalrace in Brazilië. Op het kletsnatte circuit van Interlagos gaf hij een soort masterclass in autoracen. Zijn vader Jos Verstappen is apetrots, en hij ziet dat Verstappen de lessen uit zijn kartdagen nog steeds toepast op de baan.

Verstappen moest door een mislukte kwalificatie en een gridstraf als zeventiende aan de Grand Prix beginnen. Het leek een kansloze positie te zijn, maar Verstappen deed zijn ding. Terwijl de regen hard naar beneden viel, bleef Verstappen ijzig kalm. Zijn team Red Bull maakte de juiste tactische keuzes, en Verstappen haalde de concurrentie in. Na de tweede herstart pakte hij de koppositie van Esteban Ocon af, en reed hij fluitend naar de zege.

De regen maakte plaats voor een complimentenregen aan het adres van Verstappen. Zijn vader Jos Verstappen was ook enorm trots. De voormalig Formule 1-coureur ziet dat zijn zoon lessen uit het verleden toepaste in Brazilië. Bij F1-Insider spreekt Jos zich uit: "Natuurlijk is Max een natuurtalent. Maar achter het succes schuilt ook hard werken. Zelfs in onze kartdagen reden we vaak in de regen, vaak met gladde banden, we reden zelfs in de sneeuw. Je leert dan hoe een racewagen reageert onder extreme omstandigheden, en dat geldt ook voor een Formule 1-auto. Op een gegeven moment wordt dat een soort tweede natuur voor je."