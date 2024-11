Horner zet constructeurstitel nog niet uit het hoofd

De zege van Max Verstappen in Brazilië heeft Red Bull Racing weer wat zelfvertrouwen gegeven. De Oostenrijkse renstal weet weer wat winnen is, en teambaas Christian Horner durft omhoog te kijken. Horner heeft de constructeurstitel namelijk nog niet uit het hoofd gezet.

Red Bull verloor in de afgelopen maanden veel terrein in de strijd om de titel bij de constructeurs. McLaren nam in Azerbeidzjan de leiding over, en in de wekend daarna werd Red Bull ook gepasseerd door Ferrari. Deze twee teams lijken nu uit te gaan maken wie de constructeurskampioen wordt. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder al dat zijn team de constructeurstitel uit het hoofd heeft gezet.

Perez

Red Bull-teambaas Horner wil zover niet gaan. De Britse teambaas weet echter wel dat het voor de constructeurstitel belangrijk is dat beide coureurs presteren. Bij Talksport legt Horner dat uit: "De Formule 1 is gebaseerd op resultaten en Sergio is zich daar heel erg van bewust. Hij is niet blij met hoe het seizoen voor hem is verlopen, zoals je zou verwachten. Hij is groot en oud en wijs genoeg om dat te erkennen. Maar onze focus ligt nog steeds op het constructeurskampioenschap. We hebben Sergio nodig om te scoren in de laatste drie races, als we een kans willen hebben om Ferrari en McLaren uit te dagen. Het is lastig en we hadden een erg sterke start. De andere teams zijn tijdens de zomer erg sterk in vorm geraakt en onze auto presteert pas sinds kort weer goed."

Punten

Die goede resultaten hebben Horner wel veel zelfvertrouwen gegeven. Hij denkt dat er nog genoeg kansen liggen in de komende drie raceweekend in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi: "We hebben de sprintrace in Austin gewonnen en nu ook de Grand Prix in Brazilië. Er is nog steeds van alles om voor te spelen met nog drie Grands Prix en één sprintrace te gaan. Er zijn nog steeds genoeg WK-punten beschikbaar."