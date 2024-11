Getergde Verstappen slaat terug: "Ik zie geen Britse media?"

Max Verstappen won vandaag de Braziliaanse Grand Prix op een zeer sterke manier. De Nederlander won de race met overmacht na een reeks sterke inhaalacties. Verstappen was getergd, en hij kon het niet laten om even hard terug te slaan naar de Britse pers.

Verstappen kreeg in de afgelopen weken veel kritiek, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk. Britse commentatoren, media en oud-coureurs haalden uit na Verstappens duels met Lando Norris in Austin en Mexico. In Brazilië nam een getergde Verstappen sportieve revanche. Hij startte als zeventiende, maar haalde veel coureurs in. Bij de tweede herstart nam hij de koppositie over van Esteban Ocon en verdween hij aan de horizon.

Verstappen was extreem trots op zijn spectaculaire zege op het circuit van Interlagos. De Nederlander haalde na afloop ook nog eventjes zijn gram na dagen vol kritiek. Tijdens de persconferentie stelde hij grappend een vraag: "Ik heb even een snelle vraag! Ik waardeer het dat jullie hier allemaal zijn, maar ik zie helemaal geen Britse media? Moesten ze rennen naar het vliegtuig, of weten ze niet waar de persconferentie is? Hebben jullie enig idee?" De perszaal barstte in lachen uit en nummer drie Pierre Gasly reageerde gevat op Verstappen: "Dat is een goede vraag!"