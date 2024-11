Dankbare Zhou hoopvol over Formule 1-toekomst

Vandaag werd duidelijk dat het team van Sauber na dit jaar afscheid gaat nemen van Guanyu Zhou en Valtteri Bottas. Voor Zhou lijkt zijn avontuur in de Formule 1 over te zijn. De Chinese coureur blijft strijdbaar en hij stelt dat hij snel met een update zal komen over zijn toekomst.

Zhou debuteerde in 2022 in de Formule 1 voor het toenmalige Alfa Romeo. Hij bleef het team trouw in 2023, en hij kreeg contractverlenging toen de renstal voor dit jaar weer verder ging onder de naam Sauber. De Chinees maakte in deze drie seizoenen geen sterke indruk in de Formule 1. Dit seizoen ploetert hij in het achterveld en heeft hij nog geen enkel WK-punt gescoord.

Fans

Voor volgend jaar is er nog maar één zitje beschikbaar, en Zhou wordt daar niet mee in verband gebracht. Zijn tijd in de Formule 1 lijkt dan ook voorbij te zijn. In een statement bedankt Zhou al zijn fans: "Jullie waren fantastisch en jullie blijven me inspireren. Ik ben enorm trots dat ik mijn land heb mogen vertegenwoordigen als de eerste Chinese Formule 1-coureur ooit. Ik hoop dat ik anderen kan blijven inspireren die mijn reis opvolgen. Ik ben blij dat ik veel zaken onder moeilijke omstandigheden heb mogen bereiken in de Formule 1, waaronder het scoren van punten in mijn eerste race, de snelste ronde en een paar memorabele duels."

Toekomst

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Zhou ligt. De kans is klein dat hij een zitje in de koningsklasse zal vinden, maar hij blijft zelf opvallend hoopvol. Hij belooft zijn fans dat hij snel met een update komt: "Ik ben positief over de toekomst. Ik focus me er nu volledig op om ervoor te zorgen dat ik kan laten zien wat ik echt waard ben. Ik voer nu meerdere gesprekken om aanwezig te blijven in de Formule 1-paddock, en ik zal jullie snel een update geven."