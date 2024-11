"Brundle verwacht dat Norris Verstappen-uitspraken terugneemt"

Max Verstappen deelde afgelopen weekend een gevoelige tik uit in de titelstrijd. Voor Lando Norris wordt het nu heel lastig om de wereldtitel te pakken. Na afloop van de race in Brazilië omschreef Norris de masterclass van Verstappen met het woordje 'geluk'. Martin Brundle denkt dat Norris hiervoor zijn excuses gaat aanbieden.

Norris baalde als een stekker na afloop van de spectaculaire Braziliaanse Grand Prix. Hij begon de race op de pole position, en hij reed samen met George Russell weg bij de rest van het veld. Zijn grote titelrivaal Verstappen startte vanuit het achterveld, maar hij vocht zich naar voren. Verstappen profiteerde van de rode vlag, en nam na de neutralisatie de leiding over van Esteban Ocon. Verstappen reed een sterke race, maar Norris stelde na afloop dat de Nederlander vooral geluk had met de rode vlag.

Die woorden van Norris vielen niet bij iedereen even goed. Sky-commentator Martin Brundle vond het ook geen slimme zet. Bij Sky Sports News kreeg Brundle de vraag of Norris deze woorden gaat inslikken: "Dat denk ik wel, want Max was een klasse apart. Deze omstandigheden passen bij zijn talent. De McLaren was in de regen niet de snelste auto, wat een beetje verrassend was omdat ze er zo goed uitzagen in de kwalificatie onder natte omstandigheden. Max had pech met de rode vlag in de kwalificatie, maar in de race bleef hij buiten omdat hij rekening hield met de rode vlag of de Safety Car. Hij wist wat hij moest doen, reed toen weg en won in galop met een marge van negentien seconden. Het was echt een klassieker."