Aston Martin steunt Stroll: "Was heel onverwachts"

Lance Stroll kende een rampzalig weekend in Brazilië. In de kwalificatie schreef hij zijn auto af, en in de opwarmronde viel hij al uit. Stroll stelde zelf dat hij last had van remproblemen, en dat zorgde voor twijfels. Aston Martin-teambaas Mike Krack spreekt nu zijn steun uit voor de Canadees.

Stroll crashte op zondagochtend in de kwalificatie, en zijn team had de wagen net op tijd afgekregen voor de race. Tijdens de opwarmronde zorgde Stroll voor chaos door te spinnen. Hij wist achteruit te rijden, maar hij stuurde zijn Aston Martin vervolgens de grindbak in. Hij stond muurvast en hij moest opgeven. Stroll baalde als een stekker en hij stelde na afloop dat zijn spin werd veroorzaakt door remproblemen.

Bij Aston Martin staan ze achter deze uitspraken van Stroll. Ook teambaas Mike Krack denkt dat er iets aan de hand was met de wagen van Stroll. Krack wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het lijkt erop dat in de formatieronde de auto van Stroll bij het remmen een probleem kreeg. Het lukte hem om de AMR24 direct weer aan de praat te krijgen, maar daarna zat hij vast in de grindbak. Dat zorgde voor een vroegtijdig einde van zijn dag. We moeten nog onderzoeken wat er precies gebeurde, maar dit was wel heel onverwachts."