Klungelende Stroll wijst naar auto: "Misschien had ik een remprobleem"

Lance Stroll kende een rampzalige zondag in Brazilië. Hij crashte in de ochtenduren in de kwalificatie en hij spinde in de opwarmronde voor de race. Het oogde zeer knullig, maar volgens Stroll had zijn Aston Martin mogelijk problemen met zijn remmen.

Strolls crash in de kwalificatie was pijnlijk, maar hij was zeker niet de enige coureur die in die sessie van de baan schoot. Zijn monteurs hadden zijn wagen net op tijd gerepareerd, maar al voor de start van de race stond Stroll naast de baan. Hij spinde op een vreemde manier van de baan, beschadigde zijn voorvleugel, reed weg en reed zichzelf vervolgens vast in de grindbak. Het oogde zeer klungelig, en Stroll was één van de grootste verliezers van de dag.

Stroll zocht na afloop naar antwoorden. Hij had niet het idee dat hij een foutje had gemaakt, want hij wijst naar een mogelijk probleem met zijn auto. Na afloop van zijn korte race legde Stroll het uit en werd hij geciteerd door RaceFans: "Het was heel erg raar. Zodra ik mijn remmen aanraakte, blokkeerde ik enorm aan de achterkant en vanaf dat punt was ik niets meer dan een passagier. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld in een auto, dus misschien was er een probleem met de remmen. We moeten ernaar gaan kijken."