Russell pleit voor permanente stewards: "Dan zal de consistentie beter zijn"

De straffen van Max Verstappen en Lando Norris hebben ervoor gezorgd dat het weer veelvuldig over de stewards gaat in de Formule 1. George Russell denkt een oplossing te hebben gevonden. De Brit pleit namelijk voor permanent stewards die een salaris kunnen verdienen met dit werk.

In de afgelopen twee raceweekenden ging het veelvuldig over de discutabele straffen in Austin en Mexico. In Austin ontving Lando Norris een tijdstraf van vijf seconden na een duel met Max Verstappen. In Mexico werd Verstappen twee keer bestraft voor momenten in een duel met Norris. Verstappen ontving in totaal twintig seconden aan tijdstraf, en dat zorgde voor veel discussie.

Aanpassingen

Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk George Russell denkt niet dat de richtlijnen op het moment het probleem zijn. In gesprek met Motorsport.com legt hij zijn opvatting uit: "Als persoonlijke mening, niet als mening van het collectief, denk ik dat het boek met reglementen niet verscheurd hoeft te worden. Er zijn alleen wat kleine aanpassingen of toevoegingen nodig. Het is allemaal vrij duidelijk. De richtlijnen moeten er zijn, maar we mogen niet vergeten dat het richtlijnen zijn. Er is geen geschreven reglement en het is aan de stewards om met het beste oordeel te komen."

Permanente stewards

Russell is een groot voorstander van de komst van permanente stewards. Nu zitten er elk weekend andere mensen in het kantoortje van de stewards: "Als het op interpretatie aankomt en het om consistentie gaat, kun je beargumenteren dat als je week in week uit dezelfde stewards hebt, de consistentie beter zal zijn. Omdat ze dingen op dezelfde manier zullen interpreteren en de coureurs precies begrijpen wat ze verwachten in bepaalde omstandigheden."

Salaris

Russell vindt dat de FIA hier werk van moet gaan maken. De Britse Mercedes-coureur denkt dat het goed is voor de sport, maar hij sluit niet uit dat discussies dan uitblijven: "Ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen in deze sport dat we fulltime professionele stewards nodig hebben die een echt salaris verdienen. Het zijn geen vrijwilligers en ik denk dat de pool van stewards die we nu hebben zeker op niveau zijn. Dus ik zeg niets slechts over de huidige stewards, ik zeg alleen dat ik vind dat we week in week uit stewards nodig hebben die in het systeem zitten."