Jos Verstappen kritisch op aanstelling van stewards

In Mexico was er veel te doen over de twee tijdstraffen van Max Verstappen. De Nederlander kreeg voor zijn duel met Lando Norris twee tijdstraffen van tien seconden. Verstappen krijgt steun van zijn vader Jos, hij haalt uit naar de FIA en de aanwezige stewards.

Verstappens straffen volgden een week na het veelbesproken duel met Norris in Austin. In Mexico-Stad kwamen ze elkaar tegen, en weer gingen ze vol de strijd met elkaar aan. In bocht 4 en bocht 8 kwamen ze elkaar tegen, en de stewards wezen Verstappen als schuldige aan. Dit leverde hem twee tijdstraffen op, en daar was veel discussie over. Op sociale media reageerden fans woedend.

Stewards

Verstappens vader Jos staat vierkant achter zijn zoon. De voormalig Formule 1-coureur reageert op het duel in gesprek met De Telegraaf: "Norris denkt nu misschien nog meer: 'ik moet voorzichtig zijn'. Als je naar de acties van zondag kijkt, dan was Max' tweede moment misschien iets té. Maar hij laat dit over zich heen komen. Je kan er heel lang over gaan praten, maar het maakt toch geen verschil. Max moet rijden zoals hij wil. Hij moet dit doen, omdat de auto niet goed genoeg is en hij er alles aan doet om de titel binnen te halen. Maar Max gaat zijn rijstijl niet aanpassen omdat er nu een paar stewards aanwezig waren die hem sowieso niet lekker liggen."

Belangenverstrengeling

Volgens De Telegraaf heeft Verstappen senior het hier over driver steward Johnny Herbert en Tim Mayer, de zoon van McLaren-oprichter Teddy Mayer. De voormalig Formule 1-coureur vindt dan ook dat hiernaar gekeken moet worden: "De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders. Ze vragen er nu zelf ook een beetje om. Er zijn op veel circuits zoveel enorme uitloopstroken. Dan heb je als coureur dus ook de ruimte om langs de baan te gaan. Een grindbak op die plek zou een boel schelen. Maar wat Max betreft is het belangrijkste de basis, de auto, niet goed is. Dat zag je wel aan de prestaties van zijn teamgenoot. Zelfs Haas was sneller dan Red Bull in de race."