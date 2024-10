Herbert verklaart taakstraf Verstappen: "Hadden het gevoel dat dit beter was"

Max Verstappen ontving twee weken geleden een discutabele taakstraf in Singapore. Hij had gevloekt tijdens een persconferentie, en daar was de FIA niet blij mee. Het zorgde voor de nodige ophef en Johnny Herbert begrijpt de reactie van Verstappen wel.

Verstappen kreeg de straf, omdat hij tijdens de persconferentie het woord 'fucked' had gebruikt. Hij gebruikte dit woord om zijn auto te omschrijven, maar toch besloten de stewards de taakstraf uit te delen. Verstappen reageerde furieus en hij ontving zeer veel steun. Tijdens de persconferenties na afloop van de kwalificatie en de race gaf Verstappen alleen nog maar korte antwoorden. Hij sprak zich later wel uitgebreid uit tijdens persmomenten buiten de perszaal.

Moeilijke situatie

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert was één van de stewards in Singapore. Herbert begrijpt Verstappen, en legt aan Casino Hawks uit waarom ze deze straf hebben uitgedeeld: "Het incident werd naar ons gestuurd. We hadden een goed gesprek met Max van ongeveer twintig minuten, in wat een moeilijke situatie was. Je kon aan zijn gezicht zien dat hij overstuur was. Maar toen hij wegging leek hij te zijn gekalmeerd over het proces en waarom hij daar was. Hij nam ons als stewards niet kwalijk. Als stewards hebben we veel tools om coureurs te straffen. We zijn hier om samen een keuze te maken. We hadden hem een boete kunnen geven, maar we hadden het gevoel dat het beter was om hem iets maatschappelijk verantwoords te laten doen."

Respect

Volgens Herbert moeten de FIA en Verstappen maar kijken wat de straf precies gaat inhouden. Herbert heeft daarnaast wel veel respect voor de houding van Verstappen na de straf. Hij heeft geen probleem met het feit dat Verstappen alleen nog maar korte antwoorden gaf op de persconferenties: "Dat liet de rebelse kant van Max zien. Ik vind die kant van hem geweldig, dat maakt Max echt Max. Het is zijn eerlijke en uitgesproken karakter. Maar er is wel een tijd en een plaats. Ik denk persoonlijk dat er teveel wordt gevloekt. Ik zou niet willen dat mijn vijfjarige kleinkind luistert naar dit soort taalgebruik."