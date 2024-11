Vreugde bij verrassend Alpine: "Geweldig resultaat voor het team"

Het team van Alpine kende een droomweekend in Brazilië. Achter Max Verstappen kwamen Esteban Ocon en Pierre Gasly als tweede en derde over de streep. Het was een opsteker voor het team dat het dit jaar zeer zwaar heeft. Oliver Oakes was zeer trots op zijn manschappen.

Het team van Alpine worstelde dit jaar met de vorm. De resultaten vielen tegen, het rommelde achter de schermen, de coureurs reden tegen elkaar aan en als klap op de vuurpijl werd het einde van het motorproject van Renault aangekondigd. In Brazilië beleefden ze echter een soort sprookjesweekend. De snelheid was goed en in de race maakten Ocon en Gasly geen enkele fout. Door het dubbele podium steeg Alpine naar de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

Geweldig resultaat

Deze prestatie kan er dus voor zorgen dat Alpine veel meer prijzengeld kan gaan bijschrijven na het seizoen. Oliver Oakes is nog maar een paar maanden teambaas, maar nu mag hij al juichen. Hij doet dat bij Motorsport.com: "Dit is volgens mij een geweldig resultaat voor het team. Dit is voor Enstone en Viry een geweldig resultaat na de zware jaren en het moeilijke begin van het jaar. Het helpt ons om het vertrouwen in het team te houden. Sinds mijn komst tijdens de zomerstop zag ik dat we opbouwden richting Austin met minder hoge verwachtingen, want het is lastig om de auto te ontwikkelen, zeker door het seizoen heen. In Austin kregen we lof voor het feit dat we zoveel performance in de auto kregen en het was fijn dat we in Mexico punten scoorden. In Brazilië hebben we de volgende verbetering doorgevoerd, en dat helpt absoluut."

Goede dag

Oakes is vooral blij voor de mensen die in de afgelopen maanden hard hebben gewerkt voor dit resultaat. De Britse teambaas deelt de complimenten uit aan zijn werknemers: "Lof voor iedereen in Enstone en Viry. Dit betekent heel erg veel voor hen, dat zie je aan alles. En de coureurs hebben in deze moeilijke omstandigheden geen fout gemaakt. En ook de strategie, de keuzes die we maakten, alles was goed. Dit was een goede dag."