Norris denkt niet aan titelstrijd: "Kan me niets schelen"

Lando Norris leidde in Brazilië een gevoelige nederlaag in de titelstrijd met Max Verstappen. Verstappen schreef de race op zijn naam, terwijl Norris slechts als zesde over de finishlijn kwam. Na afloop wilde Norris eigenlijk niet meer gaan nadenken over de titelstrijd.

Norris startte de Braziliaanse Grand Prix op de pole position. Bij de start verloor hij de leiding aan George Russell, waarna de twee coureurs vooral op elkaar gingen jagen. Ze timeden hun pitstops verkeerd, en ze hadden pech met het feit dat er vlak daarna met de rode vlag werd gezwaaid. Dit gaf onder meer Max Verstappen de kans om van banden te wisselen terwijl de race stillag.

Verstappen kon hiervan profiteren, en Norris moest gaan inhalen. Dit lukte niet, en Norris reed een verloren slotfase. Hij mocht van McLaren nog wel zijn teamgenoot Oscar Piastri inhalen, maar de zesde plaats was het hoogst haalbare. Het was een flinke tegenslag in de titelstrijd, maar Norris wilde daar bij Viaplay niet meer over praten: "Het kan me niet schelen. Ik denk er niet aan. Ik doe mijn best in de volgende races. Ik werk hard, maar het kan me niet schelen." Als hij wordt gevraagd naar het lastigste tijdens de race, reageert hij duidelijk: "Dat de anderen een gratis pitstop kregen en zodoende geluk hadden."