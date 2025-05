Vader Doohan komt met veelzeggende reactie op pijnlijke ingreep van Alpine

Het team van Alpine maakte gisteren bekend dat ze Jack Doohan na zes races aan de kant hebben geschoven. De Australiër wordt vervangen door Franco Colapinto. Doohans vader reageerde op het nieuws met een opvallende post op sociale media.

Doohan kende geen sterke start van het seizoen. In de eerste zes races wist hij geen enkel WK-punt te scoren, en de druk stond er elk weekend vol op. Achter de schermen werd Colapinto klaargestoomd om in te stappen, en al ver voor de start van het seizoen gonsde het van de geruchten over de toekomst van Doohan. Gisteren werd het nieuws wereldkundig gemaakt.

Colapinto krijgt de komende vijf races de kans, daarna volgt er een evaluatie voorafgaand de Britse Grand Prix. Doohan zal Alpine niet verlaten, en fungeert in de komende races als de reservecoureur. Het is een pijnlijke situatie, ook omdat de auto van Alpine dit jaar nog niet heel snel is geweest. Ook Doohans teamgenoot Pierre Gasly kreeg het niet voor elkaar om grootse prestaties neer te zetten.

Veelzeggende reactie

Ook Doohans vader Mick lijkt daar op te hinten. De MotoGP-legende reageerde op de degradatie van zijn zoon door middel van een cryptische boodschap op sociale media. Op zijn Instagram Story plaatste Doohan senior gisteravond twee veelzeggende foto's.

Wat is de boodschap?

Op de eerste foto zijn de resultaten van Gasly in de eerste zes races naast elkaar gezet. Op de tweede foto zijn de resultaten van Doohan te zien. De vader van Doohan schrijft verder niets bij de foto's waardoor er vraagtekens bestaan over zijn boodschap.

Mogelijk wil hij aantonen dat zijn zoon het niet veel slechter deed dan Gasly in de eerste zes races van het jaar. Dit standpunt is niet onlogisch, aangezien Gasly alleen in Bahrein punten wist te scoren maar verder ook in het middenveld vast zit. Maar de Fransman presteerde wel veel stabieler dan Doohan, die vaker crashte en foutjes maakte.