Verstappen verrast zichzelf: "Nooit gedacht dat ik dit kon"

Max Verstappen gaf vandaag een masterclass regenracen. De Nederlander startte als zeventiende, maar hij reed met speels gemak naar voren om de race te winnen. Verstappen stelt dat hij vandaag op zijn best was en dat hij dit resultaat ook niet helemaal zag aankomen.

Verstappen startte na een frustrerende kwalificatie en een straf voor een motorwissel als zeventiende op het kletsnatte circuit van Interlagos. In de ochtenduren reageerde hij woedend na een vreemde rode vlag in de kwalificatie, maar in de race had hij die emoties omgezet in kracht. Verstappen haalde iedereen in, profiteerde van de rode vlag en pakte vervolgens de leiding in de race.

Emoties

Hij reed met speels gemak wel bij de concurrentie en de zege kwam zijn kant op. Met een reusachtige grijns meldde hij zich na de race bij Viaplay: "Mijn emoties zijn over de hele dag van links naar rechts geschoten. Ongelooflijk. De snelheid zat er goed in, we hadden een wereldstart, daarna een beetje uit de problemen gebleven. Daarna zat ik eventjes vast en toen hebben we de juiste beslissing genomen met de rode vlag door buiten te blijven. Daarna ging het zo hard regenen waardoor het niet uit te houden was. Het duurde heel lang voordat er een rode vlag kwam, maar daarna toen ik eenmaal op kop lag waren ontketend."

Frustratie

Verstappen reed één van zijn beste races van de afgelopen jaren. Hij was vanzelfsprekend heel erg trots op de manier waarop hij had gereden: "Ik had nooit gedacht dat ik dit kon." De vraag is vooral of alle frustratie van de afgelopen weken hem hebben getergd: "Na de kwalificatie had ik bijna de hele garage afgebroken. Ik kon me nog net inhouden, maar ik was wel enorm gemotiveerd. Of ik dat op mijn allerbest ben? Ik denk het wel, dat haal ik niet heel vaak uit mezelf. Maar soms wel."