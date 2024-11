Start Braziliaanse GP uitgesteld na chaotische fout Norris

De start van de Braziliaanse Grand Prix is kortstondig uitgesteld. Er ging veel mis in de opwarmronde, en Lando Norris ging daarna de fout in toen de start werd afgebroken. Dit moment wordt onderzocht door de stewards, en dat kan voor nog meer verwarring zorgen.

Lance Stroll zorgde voor een gele vlag in de opwarmronde door van de baan te spinnen. Hij kon zijn weg vervolgen, maar hij reed zichzelf vervolgens vast in de grindbak. De overige auto's stonden op de grid, toen de wedstrijdleiding liet weten dat de start werd afgebroken. Polesitter Norris zag dit als het signaal om nog een opwarmronde te rijden, maar de lichten stonden niet op groen.

Een aantal coureurs bleven dan ook gewoon staan op de grid. Max Verstappen had zijn motor uitgezet, want hij zag geen groene lichten. De stewards onderzoeken de start, en dat betekent dat Lando Norris tegen een straf kan aanlopen. Het is een nieuw hoofdstuk van het nu al chaotische raceweekend.